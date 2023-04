Natalia Téllez aclaró rumores sobre conducción de “La Más Draga”

Así fue como la conductora de "Netas divinas" habló de los rumores

Natalia Téllez habló con los medios de comunicación sobre su posible participación en la próxima temporada de La más draga, el popular programa de YouTube del que fue una de las juezas favoritas de los fanáticos.

Te puede interesar: Bárbara de Regil arremetió contra los que la critican por su vida saludable: “Me vale madr*”

En la alfombra verde de la película Quiero tu vida, producida por Salma Hayek, Natalia rompió el silencio sobre su rumorada participación, diciendo, en primer lugar, que “no sabía nada” y mostrándose sorprendida por la prensa.

“No sé nada, sólo sé que me han dado mucho amor por estar en La más draga, se los agradezco muchísimo, yo me divertí muchísimo”, admitió. Asimismo, explicó que sobre la partición ella estaba esperando las llamadas de la producción. “Me preguntan de la temporada que viene, yo no sé nada porque yo soy empleada. Entonces yo espero las llamadas, no sé absolutamente nada”, dijo.

Te puede interesar: Qué pasó entre Ricardo O’Farrill y Mau Nieto

Aunado a esto, expresó que estar en La más draga fue una gran experiencia. “Claro, fue padrísimo estar y además el público fue de lo más cariñoso, fue mi mero mole, lo disfruté”, admitió.

Natalia fue aplaudida por los fanáticos del programa, pues en su opinión, había entendido a la perfección el espíritu del show (instagram/lamasdraga/natalia_tellez)

Desde la participación de la conductora de Netas divinas como jueza en la quinta temporada de La más draga, Natalia fue aplaudida por los fanáticos del programa, pues en su opinión, había entendido a la perfección el espíritu del show.

Te puede interesar: Leonardo García compartió fotos inéditas de su infancia junto a Andrés García

En su momento, los fans del programa de competición drag tundieron a Maca Carriedo por su particular forma de conducir, manifestando su descontento con la producción del show a través de mensajes por las redes sociales. Cuando Natalia participó como jueza, los fans se encargaron de llevar su nombre a las tendencias y la pidieron como conductora en la sexta temporada.

Natalia Téllez confesó que le encantaría volver a "La Más Draga" Foto: Instagram/@netasdivinastv

“Oigan, sí. ¿Cuántas firmas hay que reunir para que la siguiente conductora de La Más Draga 6 sea Natalia Téllez?”, “Natalia Téllez tiene que ser la próxima conductora de La Más Draga, sí o sí”, “Natalia Téllez es todo lo que Maca Carriedo no ha dado en La Más Draga 5, mucha gracia y carisma. ¿No quieren dejarla a ella de planta desde ya como conductora?”, fueron algunos de los comentarios vertidos en redes sociales tras la participación como jueza de la conductora.

Natalia Téllez defendió a Barbara de Regil y su hija de las críticas que reciben por redes sociales

Del mismo modo, Natalia Téllez aprovechó para hablar de lo bien que la pasó filmando Quiero tu vida junto a Bárbara de Regil, actriz con la que ya ha trabajado con anterioridad, durante un reality en Telehit.

Natalia Téllez defendió a Barbara de Regil y su hija de las críticas que reciben por redes sociales (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Asimismo, habló de las críticas que suele recibir la actriz de Rosario Tijeras y la hija de ésta en las redes sociales, manifestando su apoyo total y explicando lo peligroso que puede ser un mensaje de esa naturaleza a través de internet.

“Nos impresionamos mucho cuando pasa una tragedia que deriva del odio pero no frenamos todas esas parecen insignificantes expresiones de odio todos los días en las redes y en la vida cotidiana. Para después no aterrorizarnos de las cosas que pasan ser mucho más concienzudos de cómo nos hablamos y cómo nos expresamos”, explicó Natalia Téllez, “y de Bárbara todo el amor, es una chava trabajadora y fue muy amorosa conmigo y yo le tengo mucho amor a Barbara”.

En el mismo evento, Bárbara de Regil manifestó que las críticas en las redes sociales le “valián madr*”.

Natalia Téllez comparte protagonismo con Barbara de Regil, Jesús Zavala, Erik Elías y Zuria Vega en Quiero tu vida, película producida por la super estrella Salma Hayek. El elenco principal contó que Salma se reunió con ellos para una lectura del guion, y que fue muy dulce y atenta con ellos.