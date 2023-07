¿Paola Rojas entrará a La Casa de los Famosos México? Esto ventiló Galilea Montijo

La periodista sorprendió a sus fans con estas fotos (Fotos: Instagram/@galileamontijo)

Durante el gran estreno de La Casa de los Famosos México más de uno se preguntó si Paola Rojas sería “Jefa” que guiaría a las estrellas durante su paso en el reality show. Sin embargo, de forma rápida y gracias a TikTok se dio a conocer la verdadera voz detrás de las preguntas e indicaciones que se les emite a los participantes, dejando atrás dicha idea con la presentadora de noticias de Televisa.

Te puede interesar: Galilea Montijo y Paul Stanley se BURLAN de fans que señalaron fraude por señas en La Casa de los Famosos | VIDEO

Una reciente publicación en el Instagram de Galilea Montijo ha revivido la idea de tener a la periodista mexicana de alguna manera en el programa de telerrealidad más comentado de plataformas digitales, pues la conductora de Hoy le preguntó a sus más de 10 millones de seguidores si podían adivinar qué hacía ella junto a Paola Rojas, algo que de igual forma compartió la estrella de Netas Divinas.

“¿Qué? ¿Paola Rojas en La Casa de los Famosos México? ¡¿Qué?!”, escribió la actriz en una serie de fotos que dejaría ver que están en el set temporal que se encuentra en las alturas de Televisa San Ángel y que tiene la intención de que cualquiera que circule sobre el segundo piso de Periférico pueda observar su interior. “Adivinen qué hago en La Casa de los Famosos México con Galilea Montijo”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram.

Paola Rojas en LCDLFM: fans la quieren de “La Voz” y detractores descalifican su publicación

Paola Rojas y Galilea Montijo posaron juntas (Foto: Instagram/@galileamontijo)

En medio de la incógnita que se espera pronto sea resuelta, miles de fans de famosa de 46 años de edad le han respondido a su pregunta con una solicitud que pareciera ser un pensamiento más que general entre ellos: quieren que sea La Voz de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, otros han aprovechado para descalificar el programa, su posible colaboración con este y también exigen algo, que regrese a su matutino en Las Estrellas -ahora conducido por Genaro Lozano-.

Te puede interesar: Así como Bárbara Torres, Galilea Montijo habló de su menopausia: “Me dio por llorar”

“Lo único que puedo pensar es que ahora sí vas a tomar ese lugar que desde el principio debieron ofrecerte y que sin duda alguna le hubiera dado todavía un mega plus al éxito que ya tiene La Casa de los Famosos México”. “Mejor regresa a tu matutino, que el pobre de Genaro no da ni una aunque soy fan de que un hombre abiertamente homosexual encabece el espacio”. “Esperemos nada, porque ese programa dice que es de famosos y no los conocen ni en su casa”. “Ojalá Televisa te de la jefatura que desde el principio pedíamos que fuera tuya y de eso se trate eso que estás haciendo con Gali”, reaccionaron.

Las famosas no han dado más detalles (Foto: Instagram/@galileamontijo)

El atropellado paso de Galilea Montijo en LCDLFM

“Acabo de cumplir 50 años, ustedes sabe que esto pasa”, Galilea Montijo rompió el silencio sobre los duros señalamientos de haber conducido borracha la cuarta Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México, el pasado domingo 2 de julio. Luego de que la presentadora fuera criticada por “arrastrar las palabras”, “no poderse sostener por sí sola”, “hacer mal las menciones publicitarias” y ser blanco de críticas y burlas por parte de los panelistas habló sobre el viral momento que le ha generado ser tendencia y convertirse en memes para redes sociales.

Te puede interesar: Paola Rojas rechazó ser Barbie reportera por esta razón: “Todos cometemos errores”

En la emisión del lunes 3 de julio, en el matutino Hoy, la también actriz habló sobre lo ocurrido y explicó su versión de los hechos, asegurando que por su edad ha tenido que intervenir su dentadura y no ha finalizado el tratamiento de manera óptima debido a la alta demanda de trabajo que tiene en Televisa. Algo por lo que el miedo a que una de sus prótesis se saliera o cayera en vivo era más fuerte que el hacer sus labores como tiene acostumbrado al público.