Consuelo Duval contó que la muerte de su mamá fue profetizada por el tarot

La conductora contó la razón por la que no asiste a que le lean las cartas Crédito: Unicable

La conductora Consuelo Duval contó como la muerte de su mamá fue profetizada por el tarot debido a que su papá acudió a que “le leyeran las cartas” donde recibió una mala noticia respecto a su madre, lo que desencadenó la creencia de que fue la lectura del futuro lo que predijo el fallecimiento de su ser querido.

La presentadora que recientemente se vio envuelta en una polémica con la diputada Federica Quijano por un tema de supuesto maltrato animal detalló que su papá acudió con una vidente a que le contara lo que veía en el futuro de la familia de Consuelo; sin embargo, le dijo que lo vio rodeado de sus hijos, pero no se encontraba la mamá de la también comediante junto a él.

“Mi papá me dijo que nunca fuera a ese tipo de lugares, me dijo que si me aparecía la calavera iba a estar matando a mis hermanos con la mente... no voy para no arriesgarme a que me salga la calavera, pero; sin embargo, mi papá dice que una vez le leyeron las cartas y le dijeron que lo veían rodeado de sus hijos, pero no de su esposa...y al mes se murió mi mamá”, confesó la conductora.

Consuelo Duval confesó que su mamá "Chelo" murió al mes de que una vidente contara a su papá que no estaba su esposa en el futuro. (Ig: @consueloduval)

La también actriz de programas de comedia reveló que esta es la razón por la que nunca consulta al tarot porque no quiere pensar que puede augurarle otra tragedia en su vida, contó en la más reciente transmisión de Netas Divinas.

“Nunca le dijo, se va a morir o algo así, pero sí mencionó que lo veía rodeado de sus hijos, pero no de Chelo”, que es el sobrenombre que de cariño le dice la comediante a su mamá.

Sus compañeras Galilea Montijo y Paola Rojas comentaron que fue una situación muy fuerte, pero ambas coincidieron en que la mente es más poderosa que cualquier profecía del tarot por lo que respaldaron a Consuelo diciendo que es mejor que se mantenga alejada de las videntes.

Las "Netas Divinas" respaldaron la decisión de Consuelo Duval para no acudir al tarot. (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

La actriz reconocida por su personaje como Federica P. Luche compartió sus inquietudes sobre el destino preguntando a Paola Rojas si creía en que el nacimiento y la muerte de cada quien estaban escritos en forma de destino o si dependía completamente de las decisiones que tomara cada quien en su vida personal.

La periodista y expresentadora de noticias se mostró desconcertada ante la pregunta y respondió que no tenía idea alguna al respecto, pero que creía que no todo en la vida estaba escrito sino que era resultado de las decisiones de cada uno porque eso dejaría a un lado la libertad personal.

La conductora reveló que la muerte de su mamá ocurrió un mes después de que su papá acudió a la lectura del tarot. (Ig: @consueloduval)

¿Cómo murió la mamá de Consuelo Duval?

Consuelo Duval contó con anterioridad que su mamá murió cuando la exinvestigadora del reality show ¿Quién Es La Máscara? tan sólo tenía dos años de edad. Ella confesó que su mamá quien era apodada Chelo de cariño falleció a consecuencia de un diagnóstico médico erróneo.

Reveló que los médicos le diagnosticaron un padecimiento y la sometieron a una operación; no obstante, fue una decisión equivocada y le causaron una septicemia que finalmente terminó con su vida. La presentadora de Netas Divinas dijo que no recuerda nada de su mamá, pero que sí recuerda ver a su papá angustiado y triste tras vivir el proceso de duelo por la pérdida de su esposa.

Una historia que conmovió a los seguidores de Consuelo Duval fue la que compartió en una entrevista donde dijo que su mamá le pidió a su papá casarse con él antes de morir para que pudiera despedirse en paz y sin angustias, además le dijo que cuidara de sus hijos.