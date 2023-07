Una reforma completa al Poder Judicial, la cuenta pendiente de la 4T

Hernán Gómez Bruera realizó una investigación sobre Julio Scherer y su influencia en el Poder Judicial (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

En 2021 se dio a conocer que Julio Scherer Ibarra dejaba la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pese a ser —hasta ese momento— uno de los personajes más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e incluso uno de los hombres de mayor confianza para tomar decisiones concernientes al desarrollo del país.

La figura del abogado de profesión se fue diluyendo desde entonces, pasó de ser parte fundamental de la estructura del Poder Ejecutivo a tener cada vez menos visibilidad en el espacio público; sin embargo, los rumores de un rompimiento con el Presidente de la República cada vez fueron creciendo, pero nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó.

A más de dos años de su salida de la Cuarta Transformación, el periodista Hernán Gómez elaboró La Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T, texto en donde plasmó la investigación que realizó sobre el hijo del afamado Julio Scherer y la injerencia que habría adquirido en el Poder Judicial.

El comunicador contó a Infobae México algunos detalles sobre su más reciente libro, además de que compartió cuáles serían sus ideas para reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder de la Judicatura Federal, tras conocer —gracias a diversos testimonios— el alcance de Scherer Ibarra en el “negocio de la Justicia”.

Julio Scherer dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en 2021 (DANIEL AUGUSTO/CUARTOCURO.COM)

La 4T y el Poder Judicial

Desde que López Obrador asumió la titularidad del Ejecutivo Federal en 2018, incluso en la época de las campañas del 2006 y 2012, expresó como uno de sus principales objetivos que todo el Estado mexicano se reformara, lo que coloquialmente se conoce como la Cuarta Transformación.

Los cambios en el Poder Judicial siguen siendo un tema pendiente en el sexenio actual, tanto que los legisladores del bloque oficialista han pugnado por reformar los alcances de las decisiones judiciales, además del sueldo de los integrantes de la Sala Superior; sin embargo, en 2021 se presentó un intento de transformación, encabezado por el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar, que no cambió el actuar de ese poder, pero sí tuvo cambios en contra del nepotismo, el acoso sexual, combatió poder y a la familia judicial.

“Lo que hubo no fue realmente una reforma, creo que Zaldívar le prometió al presidente una reforma que iba a atacar al Poder Judicial y no cumplió con eso, sí hubo, digamos...se quitó poder a la familia judicial, sí se combatió el nepotismo, sí se hicieron algunos esfuerzos por mejorar, digamos, la carrera judicial, pero muy insuficientes”, explicó Gómez Bruera.

¿Qué fue lo que faltó? ¿O qué impidió que se llevara a cabo una reforma completa? Son algunas de las dudas que surgen después de la explicación del comunicador, pero las respuestas quizá tendrían que ver —se desconoce si en su totalidad— con el supuesto papel que tenía Scherer Ibarra y el poder que habría alcanzado al interior la justicia mexicana.

“Quizás el poder más importante que amasó Scherer se dio dentro del Poder Judicial. Desde un principio, el consejero jurídico ejerció una influencia decisiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal”

En 2021 se dio una reforma al Poder Judicial (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo a lo que relató el periodista en su texto, algunos de los testimonios que entrevistó le dieron a conocer que el exconsejero jurídico habría sido un personaje relevante para que Zaldívar Lelo de Larrea llegara a la presidencia de la SCJN, pues “los votos no le daban y no le hubieran dado de no ser por la intervención de Scherer”.

No obstante, es importante recalcar que en el libro también se explicó que el exfuncionario habría tenido una fuerte injerencia en muchas áreas del Estado, entre ellas en el Poder Judicial en donde presuntamente pudo haber presionado a jueces o apoyar nombramientos para que los casos de interés hubieran sido atendidos por personajes supuestamente cercanos.

En “versiones encontradas”, como el mismo autor refirió en su investigación sobre este tema en específico, fue debido a la relación entre ambos personajes y a los intereses de Scherer que la reforma de 2021 no fue tan profunda como se planteó, esto porque podría restar poder a los “negocios de la justicia”.

“No le convenía que hubiera una reforma y al propio Zaldívar tampoco porque quiso concentrar mucho poder y justo lo que se necesita es desconcentrar ese poder, que la presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura no recaigan en la misma persona”, explicó.

(Captura de pantalla: Suprema Corte)

¿Entonces qué puntos tendría que tener la reforma al Poder Judicial?

Sin que la reforma de la 4T sea inspirada por lo que hoy se ha documento del actuar de Scherer como consejero jurídico, Hernán Gómez cree fervientemente que los cambios al Poder Judicial deben de ir en contra de los privilegios, el nepotismo y la corrupción que existe al interior, mismos que se dejan en evidencia en Traición en el Palacio.

“No dieron en el tema medular, además no enfrentaron el tema central que es justamente el poder que se concentra en la presidencia de la Suprema Corte, que es también la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces yo creo que el problema es que no se reformó el Poder Judicial, en gran parte porque el propio Julio Scherer, el exconsejero jurídico, de acuerdo a los testimonios llegó a administrar el negocio de la justicia en México que yo describo como un negocio”, explicó.

Fue en este contexto que se le preguntó sobre la reforma que han planteado algunos legisladores de la Cuarta Transformación, la cual no catalogó como incorrecta; sin embargo, recalcó que en ninguna de las propuestas se apuesta por atacar el tema central: la concentración de poder en la presidencia de la Suprema Corte, que resulta ser la misma persona que encabeza el Consejo de la Judicatura Federal.

La reforma al Poder Judicial debería de apostar por el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y no sólo de un grupo privilegiado (Especial)

“Algunas (propuestas) serían necesarias, otras no, pero no siento que estén planteando, hasta ahora no he escuchado, los temas medulares: cómo se turnan los casos a los jueces; cómo se le mete mano al sistema de asignación de turnos que, en teoría, es aleatorio, pero lo direccionan a los jueces que les interesa que lleven ciertos casos; no existe una verdadera carrera judicial; se sancionan con criterios políticos a jueces y magistrados y se obliga a ser parte de una red clientelar al propio Poder Judicial y a tener lealtades perversas hacia políticos y ciertas figuras encumbradas en el Poder Judicial”, fueron algunos de los problemas que el comunicador contó como urgentes de atender.

Por tanto, la reforma que necesita el Estado mexicano tendría que velar por erradicar lo anteriormente dicho, pero, sobre todas las cosas, garantizar el acceso de la población en general a la justicia sin que las cuestiones económicas, sociales o culturales sean impedimento para que se resuelvan los casos.

“El acceso a la gente común, en este país, la gente común y corriente no tiene acceso a la justicia y esos temas yo no creo que los estén tocando, no creo que eso que están haciendo sea la reforma al Poder Judicial que México necesita”, fueron los comentarios finales de Gómez Bruera.