La razón de Julio César Chávez Jr. para divorciarse definitivamente de Frida Muñoz

Julio César Chávez Jr. explicó por qué quiere divorciarse de su esposa Frida Muñoz (Instagram/ @fridamuro)

Las polémicas no dejan a la dinastía Chávez, ahora un divorcio estaría afectando a Julio César Chávez Jr. y a su familia, pues el boxeador mexicano anunció que se va a separar de Frida Muñoz. Aunque en 2021 tuvieron un proceso legal para terminar su matrimonio —que no fue concluido a petición del Junior—, en esta ocasión sí se trataría de una separación definitiva.

Chávez Jr. usó las redes sociales para compartir detalles de su caso, así como para revelar algunos de los motivos por los cuales ya no quiere seguir casado con Frida Muñoz, pese a que llevan juntos casi 15 años, tienen dos hijos y una hijastra, Julio César explicó que su esposa le hace “bullying”, acciones que ya no quiere tolerar.

A través de la cuenta oficial de su hermano Omar en Instagram, el Junior grabó un video en el evidenció cómo es su relación con Frida Muñoz. Julio recurrió a esta opción para contar su situación, ya que momentos antes su pareja lo despojó de sus pertenencias, entre ellas su celular, por lo que no pudo acceder a su perfil en Instagram.

Julio César Chávez Jr. aceptó que esta decisión fue complicada de tomar por sus hijos (Twitter/@PoloChvez2)

“Otro problema más, yo ya había prometido no hablar de mi familia, a mis hijos los amo, pero he decidido separarme de la mujer con la que estoy”, sentenció.

¿Por qué se quiere divorciar Julio César Chávez Jr. de Frida Muñoz?

En el inicio de la grabación, Chávez Jr. contó que ha sido violentado por su pareja, recibe agresiones físicas así como insultos, pero en su más reciente discusión su esposa lo sacó de la casa y sin darle oportunidad de agarrar su ropa, así que Julio llegó con su hermano Omar en Culiacán, según detalló en la grabación.

Acusó a su esposa de llegar en estado de ebriedad, así que él no pudo hacer nada para evitar la agresión. Lamentó que sea víctima de “bullying” y que su pareja lo trate así, por lo que tomó la decisión de separarse de manera definitiva e iniciar el debido proceso legal que no concluyó en 2021.

El boxeador mexicano argumentó que su esposa le hacía "bullying" y le quitó sus cosas

También denunció que se están aprovechando de su proceso de rehabilitación, cabe recordar que durante 2022 pasó todo el año en una clínica de rehabilitación para superar problemas de adicciones.

“Lo que hizo es llegar a la casa tomada, empujarme, me quitó mi Instagram, me quitó mis redes sociales y pues va a declarar de que yo ando de una manera y de otra. Se me hace injusto que cada que ella quiera me quite mi Instagram y se está aprovechando de las circunstancias de que yo estuve internado”, narró Julio.

Y es que la paciencia de Julio César por tener una familia con Frida y sus dos hijos se ha ido terminando, según evidenció en el video; aceptó que él cometió errores y descuidos con su familia por sus adicciones, pero ahora que el tratamiento lo ayudó hizo su esfuerzo por mantener su matrimonio con Frida Muñoz.

En 2021, Chávez Jr. detuvo la demanda de divorcio contra Frida Muñoz y retomaron su relación (Foto: Instagram / @fridamuro)

Pero para Chávez Jr. las agresiones que ha recibido ya pasaron un límite y procederá legalmente para finalizar su matrimonio.

“Espero y tenga la dignidad para entregarme mi teléfono […] se me hace muy injusto que una mujer me haga bullying y me trate de esa manera, yo no me lo merezco, les pido una disculpa a todos, no me gusta hablar de esto, pero ya no es justo, me ha hecho mucho bullying, me ha dañado mucho, yo creo que ya es momento para que yo termine con la relación”

Por último pidió una disculpa a todos sus seguidores por la manera en la que compartió la noticia y aceptó las complicaciones que se vendrán. “Va a ser muy difícil, nunca hubiera querido, voy a divorciarme, me voy a separar porque esto no es válido”, concluyó.