Julio César lamentó que Chávez Jr. no se convirtiera en el Canelo del boxeo mexicano

Julio César lamentó que Chávez Jr. no despegó su carrera, ya que pudo ser el Canelo del box mexicano (Foto: Chris Farina - Top Rank)

En la historia del boxeo mexicano, Julio César Chávez se convirtió en el máximo referente del pugilismo durante la década de finales de los ochenta y noventas. Su estilo de pelea y el récord de peleas invictas que mantuvo lo convirtieron en el gran campeón mexicano.

Su hijo, Julio César Chávez Jr., intentó imitar el éxito del señor nocaut; sin embargo, no lo logró y el junior cayó en una serie de problemas con adicciones que terminaron por entorpecer su carrera deportiva. Ante tal panorama, Julio César lamentó que su primogénito no haya logrado lo que él consiguió arriba del cuadrilátero.

Desde la perspectiva del ahora comentarista de box, su hijo pudo haber sido el Canelo del boxeo. Fue durante una entrevista con Adela Micha para el programa de La Saga en donde Julio comparó al Junior con Saúl Álvarez, actual campeón unificado en la división de los supermedianos.

Julio César no tuvo éxito en el boxeo mexicano desde que perdió su campeonato del CMB (Foto: AFP)

La leyenda del boxeo recordó que la carrera de Julito empezó casi a la par que la del Canelo, entre los años 2004 y 2005 Chávez Jr. y Saúl debutaron en el pugilismo profesional y poco a poco empezaron a registrar una serie de victorias arriba del cuadrilátero; sin embargo, Canelo prosperó en el boxeo mundial y Julio no despuntó.

“Julio, mi hijo, él pudo haber sido el Canelo”, compartió Chávez González.

De acuerdo con el César del boxeo, su hijo tenía todas las condiciones para convertirse en campeón mundial y volverse referente del deporte de los puños y guantes, pero la disciplina fue lo que le pesó al Junior y no pudo despegar su carrera deportiva como esperaba Chávez González.

Julio César Chávez reconoció la disciplina de Canelo sobre la de su hijo (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

“Él tenía todo, él era la figura, él era Julio cuando el Canelo también empezaba juntos, los dos... pero Canelo... su disciplina, su constancia, su perseverancia”, sentenció.

Fue por ello que aplaudió lo que ha hecho Canelo Álvarez con su carrera, ya que expuso que el deporte mexicano debería de valorar lo que ha conseguido Santos Saúl a nivel mundial, por lo que pidió olvidar las comparaciones entre él y el tapatío.

“Él fue y fue, por eso hoy es lo que es, por eso a ese muchacho hay que valorarlo, hay que darle las gracias porque pone el nombre de México muy alto, es la figura que hay actualmente, les guste o no les guste a mucha gente. Que si las comparaciones conmigo, ya déjense de chin******as, con todo respeto”.

En la actualidad, Canelo Álvarez es el campeón unificado de los supermedianos a nivel mundial (Reuters/Henry Romero)

Por otra parte, Julio César Chávez aceptó que los problemas de adicciones de su hijo mermaron en su desempeño deportivo, ya que desde que empezó a consumir pastillas para bajar de peso, no volvió a demostrar la gran calidad de box que llegó a tener como cuando se coronó campeón mundial en el superwélter.

“Llegó a ser campeón del mundo sin tener necesidad, ¿por qué? porque era disciplinado el ca****n, quería ser igual que su padre, en ese momento no tenía ningún pin***e vicio, porque en ese tiempo tenía la motivación de igualar a su padre de ser como su padre, y lo estaba logrando, pero le ganó lo otro, empezó a ganar muchos millones de dólares y se desvió”, expresó.

Chávez Jr. se disculpó con su papá por recaer: “Espero tenerlo siempre”

El "Junior" aceptó que se equivocó y lamentó las grabaciones en las que acusó a su papá de querer anexarlo nuevamente

Luego de los videos en los que Julito explotó contra su papá por supuestamente querer anexarlo nuevamente, Chávez Carrasco compartió un mensaje en el que se disculpó por su actitud y por haber recaído en su recuperación de adicciones. Reconoció que no estaba consciente de sus actos cuando grabó aquellas imágenes que evidenciaron la condición de salud en la que está.

Así que extendió sus disculpas a su papá y a sus fans, pues apreció el apoyo y atención que ha tenido.

“En particular me gustaría pedirle una disculpa a mi papá porque creo que comenté algo de él que me debía […] aunque ha sido duro conmigo, yo lo respeto a mi papá, lo quiero mucho, lo amor, espero tenerlo siempre”, expresó.