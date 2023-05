Julio César Chávez confirmó que su hijo recayó: “Se le inflamó el cerebro”

Julio César Chávez confirmó que su hijo recayó y sufre depresión (Instagram/ @jcchavez115)

Después de la preocupación que generó el video de Julio César Chávez Jr., en el cual confesó que su familia buscaría anexarlo en una clínica nuevamente, el Gran campeón mexicano rompió el silencio y salió a aclarar qué es lo que pasaba con su hijo y su familia.

Fue a través de redes sociales que Julio César Chávez González relató en charla con David Faitelson que su hijo no está del todo bien ya que tuvo complicaciones que pusieron en riesgo su salud.

Al bordo del llanto confirmó que su hijo está experimentando un cuadro de depresión, por lo que ingirió una pastilla que no debía tomar, lo cual detonó un episodio psicótico y en consecuencia tuvo esta imagen se vio en redes sociales. Su papá aseguró que está afrontando un complicado proceso de recuperación, así que tuvo un retroceso.

Chávez Jr. acusó que lo quieren reingresar al anexo a pesar de que está bien (Instagram/ @jcchavezjr)

“Informales que, ya vez que ha habido muchos rumores sobre una recaída de Julio […] desafortunadamente Julio sufre depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro, no durmió... volvió para atrás”

Bajo esa narrativa, Chávez González consideró que como su hijo es un adicto, lidiar con este tipo de padecimientos no es sencillo, pues cualquier cosa puede provocar retrocesos en la recuperación. Además, agregó que Julio ingirió más de una pastilla, en consecuencia sus alucinaciones fueron más graves que le provocaron una inflamación en el cerebro.

A lo largo de la entrevista con el periodista de ESPN, Julio César se mostró preocupado y triste por el momento que estaba pasando su primogénito, por lo que calificó de complicado y estresante todo lo que han vivido con Julio César Chávez Jr.

“Cuando uno deja una adicción, has de cuenta que volvió a consumir pero sin consumir. Tomó un ansiolítico, pero como es adicto, David, se tomó tres y eso le hizo ya detonar y empezar a recordar cosas del pasado. Empezó a psicotizar y hablar puras pend******a”, agregó.

El Señor Nocaut agregó que la recuperación del Junior no ha sido sencilla pues cualquier sustancia —aunque sea médica— provoca que tenga estos episodios de delirios.

Cabe recordar que los fans del ex púgil estuvieron al pendiente del comunicado de Julio César, ya que en redes invitó a todos sus seguidores a conectarse para saber qué pasaría con su hijo

“Amig@s: a raíz de las noticias que se han generado sobre el estado de salud de mi hijo Julio César Chávez Jr., los invito a que visiten mi cuenta oficial de Instagram (@jcchavez115) donde estaré transmitiendo en vivo hoy 10 de mayo a las 4pm hora del pacífico”, compartió.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. y la posibilidad de reingresar a un anexo?

El pasado 9 de mayo su primer hijo subió un video en Instagram en el que habló de lo desilusionado que estaba de que no cambiaran las cosas, y acusó a su familia de querer aprovecharse de él económicamente.

Tales declaraciones despertaron inquietud entre sus fanáticos pues consideraron que su salud mental estaba vulnerable. Incluso el Junior confesó que se “le antojaba recaer”, pero ha hecho un esfuerzo por seguir bien y estar en armonía con su familia.

“No he recaído todavía, he batallado mucho, se me ha antojado andar de vago y todo. Se me antoja recaer porque imagínate, uno va con la ilusión de ir a un lugar a que cambien las cosas”, narró Chávez Jr.