¿Paco Stanley ligado al crimen? Actor de “La Pájara Peggy” recordó su convivencia con el cómico

Paco Stanley invitó a Moisés Suárez a darle vida a "La Pájara Peggy" (Foto: Archivo)

Un personaje que al paso de las décadas se ha convertido en un icono de la televisión es La Pájara Peggy, la extrovertida botarga que apareció por primera vez en 1978 en el programa La carabina de Ambrosio y que al paso de los años ha mantenido su presencia en la pantalla chica.

Te puede interesar: Productor de Televisa que fue amigo de Paco Stanley recordó sus ADICCIONES

Pocos saben que después de que el productor Humberto Navarro le diera vida en los primeros capítulos del programa cómico a la peculiar ave, el papel quedó en manos de Moisés Suárez, quien hoy es uno de los primeros actores de la pantalla de Televisa.

Dado que La Pájara Peggy se mantiene vigente en el gusto del público y es posible verla en memes, fiestas de disfraces y hasta en la reciente Marcha LGBTTTIQ+, Moisés se siente honrado al respecto. Así lo dijo para el canal Qué buen chisme en un reciente encuentro en el teatro Jorge Negrete:

Te puede interesar: El imitador de María Félix que robó más de 30 mil pesos con llamadas a famosos

“Estoy sorprendido, cuando hago mi trabajo porque me gusta, lo hago porque lo disfruto, pero cuando trasciende de esa manera a través de los años sientes que has logrado parte de tu misión aquí en la vida, si tiene alguien, en este caso, mi caso, ese don, quiero compartirlo con la gente, que lo conozca y que naturalmente pase muy buenos momentos porque la vida es corta y queremos hacer más y más cosas”, expresó el actor.

El personaje continúa vigente en la memoria del público (Foto: Twitter @lsjav75)

“Me sorprende que lo sigan recordando a ese personaje, incluso las nuevas generaciones, a través de las repeticiones que se ven en muchas redes, que también les guste a estos niños y niñas, me tiene muy satisfecho y contento, es una trascendencia que significa mucho para mí”, añadió el actor que desde hace algunos años participa en la serie Vecinos en el papel de “Don Arturo López”.

Te puede interesar: Lupillo Rivera perdonó a su hermano Juan, pero no lo quiere cerca

Suárez también fue cuestionado sobre su relación con el fallecido Paco Stanley, a propósito de El Show: Crónica de un asesinato, el documental recién estrenado que aborda el impactante asesinato del comediante y se adentra en su trayectoria.

“La verdad sé del documental, no lo he visto, pero sí puedo decir que lo que yo conocí de Paco Stanley, siempre fue un buen amigo mío, siempre platicamos con mucho respeto, y naturalmente con muy buen humor, incluso llegué a participar en una de las versiones del Tenorio con Paco Stanley y justamente ahí me invitió a hacer La pájara Peggy, entonces yo tengo muy gratos recuerdos de Paco Stanley, lo que haya sucedido o por qué sucedió, no estoy muy enterado y en segunda, lo que tiene que ser tiene que ser, es decir, lo que se investigue y se logre, pues adelante”, argumentó el hombre de 77 años.

El actor recordó que Paco fue un gran amigo para él (Foto: Archivo)

Debido a que mucho se ha especulado de la supuesta relación de Paco con el crimen organizado, y se ha dicho que el fallecido cómico habría estado ligado a células delincuenciales, Moisés negó que haya visto “algo extraño” en su convivencia con “Pacorro”.

“De ninguna manera (vi situaciones de peligro), me topé con él en algunos momentos, en los camerinos de la televisora, porque coincidimos con La carabina de Ambrosio y en el Teatro Ferrocarrilero que fue donde presentamos el Tenorio cómico, todo fue muy tranquilo, fue una temporada muy exitosa, solamente puedo decir que la pasé muy bien con un gran anmigo, Paco Stanley”, expresó el actor quien criticó que los medios de comunicación han dado cabida a personas desinfomadas en el caso de Paco.

La peculiar ave amarilla fue parte de "La carabina de Ambrosio" a partir de 1978 (Foto: Especial)

“A veces es incómodo realmente porque muchos de los medios se han abierto a escuchar a mucha gente que no está enterada de las cosas y dan su opinión como si fueran expertos en eso, eso es lo que más lamento, que cuando dices cosas sin ninguna base creo yo que no es correcto, creo yo que hay que tener respeto y no suponer cosas, y si supones cosas, mejor ni las digas, hay un dicho que dice que si no vas a hablar bien de alguien, mejor no hablen”, añadió.