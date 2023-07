Mayela Laguna ENCARA a Luis Enrique Guzmán tras disputa por paternidad de Apolo: “A los tribunales”

Mayela Laguna, Apolo Guzmán y Luis Enrique Guzmán (Instagram@laria_22)

La polémica entre la dinastía Pinal continúa permeando, pues después de que Luis Enrique Guzmán difundiera una prueba de ADN a la que sometió a su hijo Apolo y esta señalara que no había coincidencia genética entre ambos, la familia está en el ojo del huracán.

Y es que, Mayela Laguna -madre del menor y expareja del hijo de Silvia Pinal- ha señalado que presuntamente Luis Enrique no siguió el debido proceso y retiró el apoyo económico a su hijo.

Ante la oleada de dudas sobre el caso, la mujer volvió a aparecer en redes sociales para asegurar que el pequeño Apolo sí es hijo biológico de Guzmán y dejó en claro que llegará a las últimas instancias para comprobarlo.

Mayela Laguna sobre la pensión alimenticia

Desde hace unos días, la mamá de Apolo lanzó un comunicado en donde se dio a conocer que presuntamente Luis Enrique habría retirado la pensión alimenticia del infante, lo cual tenía en una situación económica complicada para la mamá.

La expareja sigue en disputa tras la prueba de ADN (Facebook)

En su más reciente audiovisual, Laguna agradeció todas las muestras de apoyo que ha recibido por parte del público.

“Estoy haciendo este video principalmente, porque el lunes me interceptaron aafuera de la casa de mi hijo un programa donde me agarraron vulnerable, enojada, dije cosas que no me gustan decir. Sorpresivamente, pasaron la entrevista y ese programa tuvo muchos comentarios positivos hacia mí donde querían hacer una cuenta para depositarme dinero entre mucha gente”, comenzó a decir durante un video que posteó en Facebook.

De igual manera, la mujer explicó que, pese a las buenas intenciones del público, ella no podía recibir ninguna cantidad de dinero que le ofrecieran.

“Gracias de todo corazón, estoy conmovida, pero no lo puedo aceptar. Yo ya estoy viendo en donde voy a trabajar, tengo ayuda de gente cercana a ní y voy a salir adelante”, comentó.

Mayela y Luis Enrique ya no son pareja (Foto: Ig @luisenriquegp)

También, Mayela explicó que su cuenta de Instagram fue inhabilitada por razones que desconoce y explicó que dejará de estar en silencio ante la prensa.

“Hago este video en Facebook porque en Instagram no sé por qué lo reportaron y ya no lo tengo, entonces ahora me podrán encontrar por aquí. Estoy empezando a dar entrevistas y a responder como siempre lo he hecho y aquí voy a estar”, puntualizó.

Mayela lanza advertencia a Luis Enrique Guzmán

Mayela recalcó que ella recurriría a las instancias necesarias para comprobar que el integrante de la familia Pinal sí es el padre de su hijo.

“Este video es para dejar claro que Luis Enrique Guzmán no sólo es el padre legítimo de Apolo, sino biológico también. Estoy con muchas ansias de que esto se aclare en los tribunales como debe de ser y con una prueba cuidada, bien hecha”, ahondó.

Luis Enrique desconoció a su hijo Apolo (Foto: Instagram/@luisenriquegp)

Laguna pidió a los medios de comunicación y al público que tuvieran mesura a la hora de tratar el tema por el que atraviesa actualmente su familia.

“Les agradezco mucho a los que me están apoyando y a los que no también, pero les pido un poco de mesura, de contención porque estamos hablando de un menor de edad que la está sufriendo. La pasa bien porque está con su mamá pero sí necesita de su papá y yo no quiero que el día de mañana vea tantos comentarios”, añadió.

Finalmente, la madre de Apolo rescató que tenía deseos de alzar la voz y luchar por la integridad de su hijo.

“Ya no quiero quedarme callada y seguir escuchando cosas y cosas de mi hijo. Es un aviso a todos los medios y personas que comentan... que seamos cautelosos con este rollo”, concluyó.