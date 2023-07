Abogado de Mayela Laguna explicó todo lo que Luis Enrique Guzmán tendrá que seguir pagando

Luis Enrique Guzmán y Apolo Guzmán (Instagram)

Hace unas semanas, Luis Enrique Guzmán declaró que se había sometido a una prueba de ADN que reveló que no era padre del hijo de Mayela Laguna, y por tanto, comenzaría un proceso para deslindarse de su paternidad; sin embargo, dejó claro que el cariño por el menor no cesaría.

Te puede interesar: “Mayela Laguna sabía a lo que iba”: Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal de la nuera de Silvia Pinal

Ante esta situación, Laguna explicó a través de un comunicado redactado por su abogado que dicha prueba no fue aplicada bajo su un procedimiento judicial ni fue consentida por ella. Luego de esto, Luis Enrique Guzmán supuestamente suspendió el pago de la pensión alimenticia y Mayela lo informó en redes sociales con un nuevo comunicado.

En una entrevista con De Primera Mano, Porfirio Ramírez Mendoza, abogado de Mayela, contó que hace apenas unos días, Luis Enrique Guzmán pagó la colegiatura del menor que correspondería al mes de julio, pero que eso no era suficiente ni el total de los gastos que, por ley, en hijo de Silvia Pinal tendría que seguir pagando.

Te puede interesar: Youtuber asegura saber quién es el VERDADERO padre de Apolo Guzmán; así reaccionó Mayela Laguna

El representante legal de la madre del menor explicó que Luis Enrique Guzmán se mantiene en contacto con ellos y que le explicó que le “puso” un negocio a Mayela para que pudiera subsistir; sin embargo, ella no podía acudir por varias razones, y al mismo tiempo, las ganancias eran insuficientes para mantener al niño.

Hace unas semanas, Luis Enrique Guzmán declaró que se había sometido a una prueba de ADN que reveló que no era padre del hijo de Mayela Laguna, Foto: Instagram@laria_22/@laguzmanmx

Para ejemplificar más, el abogado enlistó una serie de cosas que el hijo de Silvia Pinal tendría que seguir pagando y que forman parte de “los alimentos” que Mayela está exigiendo.

Te puede interesar: Cuando Mayela Laguna denunció que Luis Enrique Guzmán no le dejó ver a su hijo durante días

“Los alimentos no solamente es una cuestión de colegiatura, ni cuestión médica, el menor todos los días come, el menor tiene que ir a la escuela, tiene transporte, el menor requiere luz, gas, casa, sustento”, comentó, y dejó claro que todo era un tema jurídico que no tenía nada que ver con la resolución de la paternidad del niño, que eran parte de las obligaciones de Guzmán y una necesidad de buscar el interés superior del menor.

Mayela Laguna se encuentra pasando por una crisis económica y emocional

Aunado al tema de la pensión alimenticia, el abogado contó que Mayela Laguna está atravesando por mucho estrés y un acoso constante por parte de los medios de comunicación, razón que no le permite salir de su casa para, entre otras cosas, buscar trabajo.

Por ello, se encuentra en una situación económica muy difícil. Addis Tuñón, conductora de De Primera Mano, dijo al abogado que la misma Mayela le habría contado que debe la renta, no puede ir a trabajar por culpa de las cámaras y que, además de todo, no tiene dinero ni siquiera para comer, por tanto, estas carencias también les estaría sufriendo el niño.

El hombre habría dejado de apoyar económicamente al hijo de su ex pareja

El abogado comentó que no tenía permiso de hablar de nada que Mayela no le autorizara, pero confirmó que está pasando por un momento de incertidumbre, complicado y crítico a nivel económico y emocional, además que de que los medios de comunicación buscan dejarla “mal parada”.

Cómo anunció Luis Enrique Guzmán que no era padre del hijo de Mayela Laguna

El hijo de Silvia Pinal publicó un comunicado donde revelaba los resultados de una prueba genética cuya coincidencia con el hijo de Mayela Laguna era del cero por ciento.

“Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma, pero si debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es dable continuarla”, dice el comunicado.