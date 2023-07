Jorge Salinas se enojó contra los “chismosos y mugrosos” que hablaron de su supuesta infidelidad

Jorge Salinas fue señalado por supuestamente ser infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con su nutrióloga. (Instagram/@cuquitaoficial_/@castillo.anapau)

Jorge Salinas, a principios de 2023, estuvo bajo los reflectores debido a la filtración de unas fotos donde supuestamente besó a su nutrióloga Anna Paula Castillo a pesar de estar casado con la actriz Elizabeth Álvarez por más de 11 años. Sin embargo, este miércoles 5 de junio el actor explotó contra aquellos que compartieron las imágenes y los llamó “mugrosos y chismosos”.

Fue durante una breve entrevista con diferentes medios de comunicación cuando Salinas se mostró enojado ante la pregunta de un reportero sobre si ya pasó la tormenta y llegó la calma a su vida. Ante el cuestionamiento dijo que la “tempestad” fue producto de la prensa y ellos mismos la calmaron, asimismo mencionó que estaba “chido el chisme” del que las personas querían enterarse. Así lo dijo:

“Nunca ha habido tormenta, las tormentas que he atravesado se han realizado a través de ti (la prensa) y ustedes mismos las calman, y está padre porque son emocionantes ¿no? a la gente le gusta el chisme de vez en cuando”, declaró el protagonista de Fuego en la Sangre.

Jorge Salinas afirmó que nunca hubo "una tormenta " en su relación con Elizabeth Álvarez. (Instagram/@cuquitaoficial_)

Por si los señalamientos anteriores no fueran motivo suficiente para generar una polémica o controversia, continúo con sus críticas hacia los medios de comunicación. Jorge Salinas contó que con la prensa en general no tiene ningún problema, pero sí con aquellos reporteros que son unos “chismosos y mugrosos”. Estas fueron sus palabras:

“Con los chismosos nunca he tenido buna relación, pero también los entiendo porque no tienen otra forma en la que puedan vivir y llevar el pan a su casa, no tienen esa fortuna, pero ni modo... les he dicho mugrosos, mi amor (le dijo a una reportera) a dos compañeras tuyas... hay calidad”, espetó molesto y recibió como respuesta que buscaban a otra persona no a él. Ante esto, disgustado, aseguró que si no lo dejaban hablar se iba a retirar del lugar.

“¿Quieres que te responda o no?... bueno, ahí te va, les dije mugrosos porque no tienen calidad moral, y nada más les digo que tú puedes ser un ser humano y tener ganas... si no me dejas terminar pongo fin a la conversación... entonces si tú tienes que hacer cosas para llevar el pan a tu casa tienes que hacerlo, pero cuando lo haces con dolo ya no se vale, espero sea suficiente mi respuesta”, finalizó para después retirarse del lugar.

Jorge Salinas mantiene un matrimonio con Elizabeth Álvarez desde hace más de 11 años. (Instagram/@cuquitaoficial)

¿Qué se sabe de la presunta infidelidad de Jorge Salinas?

Fue en enero de 2023 cuando uno de los matrimonios más estables dentro del mundo del espectáculo se tambaleaba debido a la difusión de unas fotos donde aparecía Jorge Salinas muy cercano a su nutrióloga Anna Paula Castillo. En la imagen, desde el ángulo en que fue captada, parecía que el actor besaba a la profesional de la salud momentos antes de despedirse.

En ese momento se rumoraba la posibilidad de que la esposa de Salinas, Elizabeth Álvarez, anunciara la decisión de separarse del protagonista de la película Amores Perros. Sin embargo esta noticia nunca llegó, así como tampoco llegó la confirmación o negación de la infidelidad de Jorge.

En el caso de Anna Paula compartió que debido a su trabajo con diferentes actores y actrices, lo que ocasiona que en algún punto pueda ser mediática, pero precisó que lo único que le importa es la salud de sus clientes, pero sin hablar de los rumores.

Jorge Salinas vivió un escándalo por su supuesta infidelidad con su nutrióloga. (Fotos Instagram: @castillo.annapau/ @salinasjorgemx)

Por su parte, la actriz Elizabeth Álvarez, tras ser cuestionada sobre la situación amorosa con su esposo, dijo que tenían un matrimonio sólido que se fortaleció por más de una década, no obstante tampoco descartó que el actor fuera infiel o no.