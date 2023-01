Ella es Anna Paula Castillo, la nutrióloga que apareció en polémicas fotos con Jorge Salinas

Anna Paula Castillo se encuentra en el ojo del huracán por una controversiales fotos que publicó la revista TVNotas (Fotos: Instagram/@castillo.annapau/@cuquitaoficial_)

Una serie de fotos virales difundidas por una revista de circulación nacional habrían dejado al descubierto un supuesto amorío del actor Jorge Salinas, estrella que está casado con Elizabeth Álvarez y con quien tiene dos hijos, los mellizos Máxima y León, quienes actualmente tienen 7 años.

Nutrióloga de Jorge Salinas contó su verdad detrás de las polémicas fotografías con el actor El galán de telenovelas está envuelto en controversia por señalamientos de infidelidad de su contra VER NOTA

Tras la gran controversia con quien ha sido señalada como su nutrióloga personal, el interés del público por saber más sobre quién es Anna Paula Castillo ha provocado que sea tendencia, pese a que ya dio sus primeras declaraciones para un canal de televisión negando la situación y emitiendo un comunicado a través de sus redes sociales personales y profesionales recalcando que “respeta la vida personal de sus pacientes”.

Con una licenciatura como médico cirujano realizado y otorgado por la Universidad Anáhuac Campus Norte, la doctora Anna Paula Guerrero Castillo actualmente se desenvuelve como profesional en el cuidado de la salud física con enfoque en los hábitos alimenticios y su efecto en el metabolismo.

Anna Paula Guerrero Castillo actualmente se desenvuelve como profesional en el cuidado de la salud física (Foto: Instagram/@castillo.annapau)

Además, se desenvolvió como Médico Pasante de Servicio Social en Investigación en Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, permitiendo laborar en algunas de las instituciones del área de la salud privadas más destacadas de la Ciudad de México y el país, como el Hospital ABC - The American British Cowdray Hospital- o el Médica Sur, según datos proporcionados por ella en sus perfiles profesionales.

“Respeto la vida personal de mis pacientes”: el comunicado oficial sobre Salinas y Álvarez

La nutrióloga Anna Paula Castillo emitió ya un comunicado oficial vía redes sociales dirigido a la prensa, sus pacientes y aquellos fans que han hecho de las fotos a lado del actor Jorge Salinas tendencia e incluso involucrando a su esposa, la también reconocida actriz Elizabeth Álvarez.

Así defendió Gustavo Adolfo Infante a Jorge Salinas de su supuesta infidelidad El actor está envuelto en polémica tras viralizarse algunas imágenes donde aparentemente se besa con su nutrióloga VER NOTA

“Soy la Doctora Anna Paula, médica cirujana, actualmente me desenvuelvo como profesional en el cuidado de la salud física con enfoque en los hábitos alimenticios y su efecto en nuestro metabolismo. Con un plan de alimentación balanceado, actividad física y un tratamiento médico adecuado. Logramos un control óptimo de la diabetes, la composición corporal deseada, comprendida en porcentaje de grasa y porcentaje de músculo que genera sobrepeso u obesidad”, inició.

Comunicado oficial (Foto: Instagram/@castillo.annapau)

Asegurando que la prioridad personal y profesional que tiene con cada una de las persona que recurren a sus trabajo especializado es la felicidad que los cambios en su físicos y salud pueden obtener después de ser intervenidos por ella, agregó que no tiene ningún tipo de intención extra, a pesar de que sabe que tratar con figuras públicas la ponen en una tensión mediática.

Jorge Salinas habría engañado a Elizabeth Álvarez: quién sería la misteriosa amante En el pasado, el actor estuvo casado con Fátima Boggio, sin embargo tuvo un romance extramarital con Andrea Noli e incluso tuvieron una hija VER NOTA

“Estoy comprometida con el bienestar de cada uno de mis pacientes y el mejoramiento de su calidad de vida. Es para mí un placer y mi objetivo verlos cada día más sanos y felices. Respeto la vida personal de mis pacientes y sé muy bien que al estar en comunicación y atención con ellos siempre estaré en la mira de la opinión pública, sin embargo y como lo mencioné previamente mi interés es a su salud física. Les deseo buena salud y que cumplan sus objetivos en este 2023″, finalizó.

En medio del escándalo, la producción de ¡Siéntese quien pueda! se puso en contacto con Anna Paula para cuestionarla sobre los señalamientos en contra de Jorge Salinas por presunta infidelidad. Sin entrar en polémica, la nutrióloga aseguró que entre ella y el protagonista de Mi corazón es tuyo solo existe una relación profesional médico-paciente.

“Yo soy médico y quiero agradecer el voto de confianza de todos mis pacientes. Uno de ellos ha sido Jorge, quien ha tenido un progreso muy grande en su metabolismo, en su control de glucosa. La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional. Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los ha entregado fuera de las instalaciones”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: