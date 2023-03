Elizabeth Álvarez confesó que planeó unas románticas vacaciones con Jorge Salinas tras escándalo con su nutrióloga

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se casaron en octubre de 2011. (Fotos Instagram: @doctora.annapau // @cuquitaoficial_ )

Jorge Salinas comenzó el 2023 envuelto en escándalo por rumores sobre una supuesta infidelidad. Y es que una revista de circulación nacional publicó unas fotografías donde aparentemente apareció “besándose” con su nutrióloga identificada como Anna Paula Castillo. Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron en redes sociales y desataron controversia, pues lleva casi 12 años casado con Elizabeth Álvarez.

La situación desencadenó un intercambio de dimes y diretes entre los involucrados que duró varios días hasta que el propio galán de telenovelas desmintió las especulaciones. Según contó durante un encuentro con medios de comunicación, la relación que tuvo con su nutrióloga nunca sobre pasó lo profesional.

La nutrióloga confesó que Jorge Salinas no es el único famoso al que asesoraba, también lo hacía con otros artistas de Televisa. (Instagram/@castillo.annapau)

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes (...) Yo no tengo ningún resentimiento a contra de ninguna revista (...) Quiero que quede muy claro, yo no tengo ni he tenido una relación fuera del matrimonio. No la tengo ni la he tenido”, dijo.

Respecto a las declaraciones que lanzó Anna Paula Castillo en diversas entrevistas, donde primero aseguró que todo era un malentendido, pero después confirmó que habría existido un acercamiento, el actor mencionó: “Me parece que hay hasta un video que la revista TV Notas va a sacar, no tengo nada más qué decir. La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional, desde hace año y medio”.

Esta fotografía también se viralizó en redes porque aparecen juntos. (Foto recuperada de Twitter)

Tras lo sucedido, Elizabeth Álvarez también enfrentó las especulaciones asegurando que su matrimonio iba viento en popa: “Somos una familia hermosa, que vivimos todos los días nuestro matrimonio, llevamos 11 años casados. ¿Qué te puedo decir? Nada, no tengo ningún comentario, mas que aquí estamos felices, contentos”, dijo en un encuentro con medios.

De esta manera, la intérprete respaldó a su esposo y desmintió los rumores. Pero eso no fue todo, pues durante una reciente entrevista que cedió para el programa Hoy confesó que se encuentra planeando un romántico viaje junto a Jorge Salinas. Según contó, la idea de tomarse unas vacaciones no fue resultado del escándalo, sino del final de un proyecto.

Los actores tiene dos hijos, los mellizos Máxima y León. (Instagram/@cuquitaoficial_)

Y es que el oriundo de Ciudad de México está a punto de terminar las grabaciones de Perdona nuestros pecados, una telenovela conde comparte créditos con Erika Buenfil, Sabine Moussier, Olivia Collins, César Évora, Marisol del Olmo, Montserrat Marañón, Enoc Leaño, Ricardo Fastlicht, entre muchos otros más.

“Nos damos nuestras escapaditas (...) nos escapamos realmente pocos días, una semana a lo mucho. Escogemos una ciudad o un lugar a donde queremos ir y lo disfrutamos, lo conocemos y hacemos toda la experiencia. Todas las noches después de dormir niños nos ponemos a planear nuestro viaje (...) Siempre tratamos de buscar espacios en pareja y en familia”, contó.

La intérprete de 45 años no quiso profundizar en detalles, pero con sus nuevas declaraciones dejó entrever que su matrimonio con Jorge Salinas superó un escándalo más.

(Instagram/@cuquitaoficial_)

Elizabeth Álvarez podría regresar a las telenovelas este 2023

Fue durante la misma entrevista que cedió para el matutino de Televisa donde confesó que podría volver a protagonizar una producción este 2023: “Vengo a hacer una prueba para una novela y me da muchísimo gusto porque es una historia muy bonita y un personaje muy interesante”.

Cabe recordar que la oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuenta con una amplia trayectoria artística en México. Durante más de dos décadas se ha ganado el cariño del público, incluso el odio por sus villanas, con personajes en producciones como Fuego en la sangre, La fea más bella, Corazón indomable, La herencia y Sortilegio.