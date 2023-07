¿Está castigado? Mauricio Garza DESAPARECE de “La Casa de los Famosos” tras cometer un grave error

El conductor aseguró que en la post-gala del domingo 30 de junio contaría con la presencia de Raquel Bigorra. (Instagram: @mauriciogarza_ // Vix)

La Casa de los Famosos México cumple un mes de transmisiones ininterrumpidas este martes 04 de julio y los encontronazos entre los participantes suben de nivel conforme pasan los días. Entre dimes y diretes, comenzó a circular en redes sociales una lista que supuestamente deja al descubierto el orden en que las personalidades saldrán eliminadas y aunque la producción asegura que la información es falsa, ya se cumplió la predicción del cuarto expulsado.

Fue Raquel Bigorra quien abandonó el programa tras enfrentarse a Sergio Mayer y Paul Stanley. Aunque muchos fans querían que la conductora cubana no continuara en el reality, se desataron señalamientos de presunto fraude incluso desde minutos antes de que comenzara la gala de eliminación, todo por un error de Mauricio Garza.

La cubana se mostró bastante molesta por su eliminación y arremetió una vez más en contra de Bárbara Torres. (Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

Mauricio Garza anunció la salida de Raquel Bigorra por accidente

Antes y después de cada gala, Mauricio Garza y Cecilia Galliano exponen a los participantes que están en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos y los mejores momentos de la semana. Fue durante la pre-gala del pasado domingo 30 de junio cuando el conductor mexicano cometió un grave error por el cual se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales.

Y es que el también actor habría revelado por accidente que Raquel Bigorra sería la cuarta eliminada del programa minutos antes de que se cerraran las votaciones y Galilea Montijo confirmara el resultado.

Mauricio Garza (captura de pantalla:instagram/@mauriciogarza_)

Todo sucedió cuando los conductores se estaban despidiendo para comenzar con la gala principal:

“Vamos a analizar la eliminación con Raquel y Ferka... no, Raquel no”, comentó Garza sobre la post-gala.

Cecilia Galliano trató de rescatar a su compañero a manera de broma: “Pero a Raquel ya la sacaste. Es Marie Claire y Ferka”.

“Es que estoy nervioso”, se disculpó Mau Garza pero ya era demasiado tarde, pues bastaron unos minutos para que el momento se viralizara y causara controversia en redes sociales.

“Perdónelo señora, perdónelo señor, perdónelo público querido. Esto va a ser un gran meme para su TikTok porque Raquel todavía está en la casa”, agregó la conductora argentina.

(Instagram: @ceci_galliano)

Mauricio Garza se ausentó de la pre-gala

Tras lo sucedido, el protagonista de 40 y 20 se ausentó de la pre-gala del lunes 03 de julio. Según explicó Cecilia Galliano, su compañero no pudo asistir porque se encuentra enfermo y en su lugar entró Montserrat Oliver.

Pero eso no fue todo, el propio conductor recurrió a sus historias de Instagram para compartir detalles sobre su estado de salud:

“Por no cuidarme una gripa que me sale una infección en la garganta horrible. Casi me muero, la verdad. Entonces hoy no voy a ir al programa, pero para que no estén diciendo que no fui por lo de ayer, son puras pendej*das.

(Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

No obstante, la desaparición de Mauricio Garza en el programa del lunes 03 de julio no pasó por desapercibida por los televidentes, pues muchos recurrieron a sus redes sociales para poner sobre la mesa la posibilidad de que haya sido castigado por la producción tras anunciar la salida de Raquel Bigorra antes de tiempo.

“Soy yo o el @MauricioGarza_ anda castigado por decir que iba a estar Raquel en la post gala sin haber salido aun?? Eso de la enfermedad no me la trago @LaCasaFamososMx”. “Lo descansaron por pndj0 diciendo el guion grabado antes de tiempo”. “Chin, no está Mauricio Garza quien dijo ayer que se iba Raquel antes de ver los resultados en la pre gala”, fueron algunas reacciones.