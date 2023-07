Captan DESNUDA a Wendy Guevara en plena transmisión en vivo | FOTOS

La influencer no se ha pronunciado al respecto. (Foto:capturaTW)

Bastaron cuatro semanas para que los habitantes de La Casa de los Famosos (LCFM) se olvidaran de las cámaras de televisión, pues varios han sido captados en incómodos momentos. Tal fue el caso de Nicola Porcella y Wendy Guevara, quienes sorprendieron a cientos de fans cuando aparecieron desnudos durante las transmisiones en vivo del reality.

Te puede interesar: “Soy Nicola y soy pansexual”: así fue el emotivo momento en el que Wendy y Apio lo apoyaron | VIDEO

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video tomado frente a una pantalla de televisión durante la madrugada de este martes 04 de julio. Éste llamó la atención porque la gran favorita del público apareció sin ninguna prenda de ropa aparentemente por accidente, pues no contaba con que la cámara de la cocina estaba apuntando hacia la puerta del baño justo cuando quería atravesar al cuarto Infierno.

Bárbara siguió hablando de su pelea con Sergio Mayer. (Facebook)

Por alguna razón, la influencer guanajuatense no encontró su bata de baño y optó por salir corriendo en lugar de pedir ayuda. Aunque cubrió sus partes íntimas con sus manos, no logró taparse por completo. Aún así siguió con su plan pegada a la pared, pero no pasó por desapercibida, pues un mujer de la casa que estaba en la cocina la vio: “¡Órale Wendy, wou!”.

Te puede interesar: Nicola Porcella acepta que es pansexual ante Wendy Guevara en ‘La Casa de los Famosos México’

Tras percatarse que había sido descubierta, Wendy regresó al baño y cerró la puerta.

Justo en ese momento la cámara estaban enfocando a Bárbara Torres, quien se encontraba en la cocina hablando sobre su acalorada discusión con Sergio Mayer.

Usuarios de redes sociales viralizaron capturas de pantalla. (Facebook)

El momento habría sucedido durante la madrugada de este martes 04 de julio, razón por la cual pasó por desapercibido por varios seguidores del reality show. Sin. embargo, durante la mañana se viralizó y conmocionó a cientos de internautas, quienes halagaron a Wendy por su figura.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta eliminada del reality

“Recuerdan lo que dijo Wendy un día a La Jefa? Si salgo desnuda me tapas con cuadritos y así”. “Yo me quede (sorprendida) cuando salió y se asomó. Dije omg y las cámaras pues estaban con la loca de Bárbara que ya me hartó, la verdad y tómala, que sale. Ni tiempo le dio a la cámara moverla”. “Alguien pasó a lado de Bárbara justo en ese momento, al parecer sí volteó a ver a Wendy ¿Quién es?”, fueron algunas reacciones.

Al ‘hombre más odiado de todo el Perú’ se le olvidó que hay cámaras observando las 24 horas Credito:La casa de los famosos

Nicola Porcella mostró su parte íntimas por accidente

Wendy no fue la única en sufrir un accidente ante las cámaras del programa, pues El hombre más odiado del Perú pasó por una situación similar tras ducharse. Y es que estaba acomodándose una toalla a la altura de la cadera cuando una parte se zafó dejando al descubierto su parte íntima.

Aunque el actor reaccionó rápido y se tapó, su descuido se transmitió en vivo durante la post-gala.

(Captura de pantalla Vix)

¿Cuándo saldrán Wendy Guevara y Nicola Porcella según lista filtrada?

Previo a la cuarta eliminación de La Casa de los Famosos se viralizó en redes sociales una lista que supuestamente contiene el orden en que serán eliminados los habitantes. Esto provocó que varios seguidores del programa cuestionaran la veracidad del concurso, en especial después de que Raquel Bigorra tuvo que abandonar el programa.

Según la lista, Nicola será el octavo eliminado y Wendy abandonará el programa por decisión propia tan solo una semana después. Cabe mencionar que la influencer ha comentado en más de una ocasión que ya no quiere continuar en el show.

-Marie Claire: primera eliminada

-Sofía Rivera: segunda eliminada

-Ferka: tercera eliminada

-Raquel Bigorra: cuarta eliminada

-Jorge Losa (quinto eliminado)

-Mariana “Barby” Juárez (sexto eliminado)

-Apio Quijano (séptimo eliminado)

-Nicola Porcella (octavo eliminado)

Wendy Guevara (Abandona la casa)

Emilio Osorio (noveno eliminado)

Paul Stanley (finalista - cuarto lugar)

Bárbara Torres (finalista - tercer lugar)

Sergio Mayer (finalista - segundo lugar)

Poncho de Nigris (ganador)