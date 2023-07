¡No taparon nada! Nicola Porcella enseñó de más en ‘La casa de los famosos’ en plena transmisión en vivo | VIDEO

ViX/Televisa.

Una de las cuestiones con las que cuentan los realitys que son filmados las 24 horas de todos los días de la semana es que a los participantes se les puede olvidar que hay cámaras que los observan. Cuando eso sucede ocurren desafortunados accidentes. Pero aquello es todavía peor si sucede en televisión abierta durante un horario estelar. Así sucedió con La casa de los famosos el pasado lunes después de la prueba del líder, cuando a Nicola Porcella se le ocurrió quitarse la toalla brevemente sin imaginarse que la imagen era observada directamente desde el foro.

Después de la prueba de todos los lunes, programada para elegir al nuevo líder de la casa, los famosos tuvieron que darse una ducha a pesar del frío, que clamaron en varias ocasiones que hacía, y de la hora tan tardía de la noche. Y es que el reto exigió que se metieran cada uno en una ducha al azar que podría contener una sorpresa: papelitos color de rosa que anunciaban la victoria, o un baño de líquido verde pegajoso que especificaba la derrota.

Desde luego a todos excepto uno les tocó la “bañada” con líquido verdoso, por lo que nada más terminar la prueba todos corrieron al baño para poder limpiarse. Incluso en una misma ducha se metieron tres participantes: Emilio Osorio, Poncho De Nigris y Nicola Porcella.

Cuando la imagen de los tres desde la ducha se proyectaba en la gran pantalla colocada en el foro de televisión de la post gala, la conductora Cecilia Galeano incluso se emocionó y comentó que definitivamente la casa daba un “buen contenido”. Poco imaginó que momentos más tarde el contenido se pondría todavía más bochornoso.

Al ‘hombre más odiado de todo el Perú’ se le olvidó que hay cámaras observando las 24 horas Credito:La casa de los famosos

Galeano fue la otra protagonista del vergonzoso momento. Mientras hablaba para la cámara y explicaba los beneficios de tener ViX Premium, la plataforma que te permite ver las cámaras de la casa todos los minutos del día, en las enormes pantallas del fondo se veía a los participantes en el baño cambiándose tras salir de la regadera. En ese momento Nicola Porcella decidió abrirse brevemente la toalla de la cintura y dejar que la cámara lo observara desnudo sin ninguna censura.

La conductora del programa ni siquiera se dio cuenta y el momento pudo pasar desapercibido para la mayoría de no ser porque algunos espectadores fueron lo suficientemente diestros para capturar el momento y viralizarlo a través de redes sociales.

“Que buena publicidad, sólo hay que ponerle mute y listo”, comentó un usuario en internet. “Dando buen contenido”, “Me convenciste Cecilia Galeano, me suscribo a ViX Premium, que gran contenido”, “Ya hasta se me olvidó lo enojada que estaba por el líder” y “Descargue el video, no me juzguen”, fueron algunos de los comentarios en el video que se volvió popular durante la madrugada.

Nicola sale del clóset

(Tiktok/@lacasafamososmx)

También el mismo lunes más temprano “El hombre más odiado de todo el Perú”, como le dice Wendy, salió del clóset y se declaró pansexual. Lo anterior sucedió después de que la integrante de ‘Las perdidas’ organizara un círculo con sus compañeros en donde se tomaron de las manos y aceptaron sus preferencias sexuales en voz alta.

“Hola, soy Nicola y acepto que soy pansexual”, dijo el peruano en medio de aplausos y abrazos. Lo anterior significa que el integrante de la casa es capaz de sentir atracción romántica y sexual por cualquier persona sin importar su sexo, género, orientación sexual, o identidad de género.

Por su parte, Wendy Guevara admitió que era una chica transexual, mientras que Apio Quijano se identificó como un hombre bisexual. Los tres forman parte del Equipo Infierno y duermen el cuarto del mismo nombre.