Bárbara Torres vs Sergio Mayer: cómo fue la pelea en La Casa de los Famosos que desató lágrimas |VIDEO

La Casa de los Famosos continúa dando de qué hablar y aunque las rivalidades entre el team Cielo y el Infierno continúan, ahora una nueva pelea entre Bárbara Torres y Sergio Mayer causó gran polémica, pues aunque parecía que ambos iban encaminados a ser aliados, ahora una nueva rivalidad se habría gestado en el reality show de Televisa.

Todo comenzó durante el lunes pasado, cuando los integrantes estaban sentados en la sala para iniciar la gala del líder de la semana. Ahí, Sergio Mayer arremetió contra Bárbara y le dijo que pensaba que ella estaba actuando un “personaje de afectada” como parte de su estrategia.

Esto molestó en gran manera a la actriz de La Familia P. Luche quien buscó la manera de confrontar al exintegrante de Garibaldi.

“Si vamos a meter mamadas que dijeron de afuera vamos a agredir cabrón (...) No digas que tengo personaje, porque yo no tengo personajes. Estás pensando de mí muy equivocado”, comentó.

Para ese punto, Sergio Mayer señaló que él no estaba refiriéndose a nada del exterior, sino que él percibía de esa manera a la comediante.

“Yo pienso lo que quiero, a mí nadie me dice qué pensar. No sé si son personajes o personalidades. Eres un genio y te reconozco como tal”, puntualizó.

A esto, Bárbara respondió: “No creo que sea un genio, ojalá que tuviera personajes porque sería la actriz del planeta. Mira qué lindo que rompiste una plática tan divertida”.

Después de ese momento, se anunció que iniciaría la prueba de líder de la semana, por lo que mientras los integrantes de la casa bromeaban entre ellos esperando las indicaciones, las cámaras captaron como Bárbara Torres comenzó a llorar.

Otra pelea sucedió en la madrugada

Pero ahí no terminó todo, ya que durante la madrugada, Bárbara confrontó una vez más a Mayer en el cuarto Infierno.

La comediante rompió en llanto frente al exdiputado y le recriminó haberlo defendido en repetidas ocasiones.

“Hay cosas que no son parte del juego, pedí a la gente por ti, te defendí acá adentro, eso que me hiciste estuvo bien gacho. No te pongas de soberbio, eso que dijiste del personaje no lo dijiste en chiste”, comentó.

Sergio le confirmó que efectivamente no la confrontó de broma, sino que realmente todo lo que le dijo era lo que pensaba. Esto molestó aún más a Bárbara quien añadió:

“Yo no tengo personajes, sabes que soy super neta. Sabes que lo dijiste feo, eso que dijiste estuvo feo”, detalló.

Mayer no se quedó callado y destacó: “No, Barbarita, estamos jugando y no está padre que estés usando el tema emotivo, no está padre, porque así no podemos platicar. Quieres descargarte conmigo, descargate, pero tienes ventaja porque traes lo emotivo”.

Torres recordó que debido a su situación hormonal suele estar más sensible y llorar más seguido, además, ahondó en que tomaba varias pastillas para estar estable emocionalmente. A lo que Mayer le dijo que cuando se calmara hablaran tranquilos y de una forma un poco más sobria.

“No debiste haber estado aquí. Si tienes que estar sedada para estar aquí es tu problema no mío. Nadie te está levantando la voz”, puntualizó.

Bárbara remarcó que a ella no le gustaba llorar, ni mostrarse de esa forma. Ahondó en que ese tipo de reacciones no podía controlarlas en la actualidad y recordó que no le pareció la actitud de Mayer hacia ella, pues aseguró que lo defendió y le ofreció su amistad.

“Te puso así mi comentario, lo lamento mucho. No sé si es tu personalidad o es tu personaje, eso te lo estoy reconociendo, eres una gran actriz. Qué bonito”, aseveró.

Una vez más, Bárbara estalló y aseguró que sólo quería irse de la casa antes de retirarse de la habitación.