De qué acusaron a Nicola Porcella en Perú y cómo llegó a México

Nicola Porcella ha estado envuelto en varias polémicas por sus las acusaciones y el comportamiento que ha tenido en la vida pública y privada (Instagram/@nicolaporcella12)

Nicola Porcella se ha posicionado como uno de los integrante favoritos de La Casa de los Famosos México por su interacción con Wendy Guevara y su forma de ser con los demás habitantes; sin embargo, en el pasado afrontó fuertes acusaciones, por las que inclusive tuvo que salir de un programa.

El peruano ha sido una celebridad de televisión desde 2011, cuando participó en su primer reality, Combate, desde entonces su popularidad fue ascendiendo y participó en varios programas del mismo género.

La supuesta agresión de Nicola contra su novia, Angie Arizaga

En 2015 el actor afrontó su primera polémica cuando ya participaba en Esto es Guerra, pues surgió un audio de su entonces novia, Angie Arizaga, en el que ella mencionaba que Porcella la había agredido físicamente y podría demandarlo si continuaba con ese comportamiento.

Nicola Porcella y Angie detuvieron su relación por este escándalo, pero después volvieron; ella no habló sobre el audio (América TV)

“La semana me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho ‘lárgate’... Está enfermo”, se escuchaba decir a la modelo en una conversación con un amigo.

Recientemente, en La Casa de los Famosos, Nicola recordó esto con sus compañeros y aseguró que fue algo inventado por Angie y ella misma lo habría desmentido.

Nicola acusado de haber participado en la “fiesta del terror”

Poco después, en febrero de 2019, Paula Ávila denunció que fue drogada en una fiesta que había sido organizada por integrantes de Esto es Guerra, entre los que estaba Nicola.

Nicola no fue acusado directamente porque fueron varias las personas que habrían sido las culpables (Instagram/@nicolaporcella12)

Supuestamente, dentro de la fiesta habría sido intoxicadas varias personas, como Claudia Meza, que también se sumó a la denuncia. Ella también acusó a varias personas por presunto abuso sexual; pese a que Nicola no fue el único que figura en la denuncia, su nombre sí está en las investigaciones.

Debido a la gravedad de la situación, la producción de Esto es Guerra lo habría sacado del reality.

Nicola respondió a las acusaciones pidiendo que existiera una investigación profunda y se deslindó de lo que ocurrió en la fiesta. El febrero pasado, en el podcast Com FM, aseguró que fue injusta su salida de Esto es Guerra ya que la producción sabía que no estuvo involucrado en la llamada “fiesta del terror”.

Nicola Porcella confiesa que le tiene resentimiento a ‘Esto es Guerra’ | YouTube

Aclaró que fue él quien decidió irse del programa por su voluntad porque muchas veces fue suspendido por su comportamiento y sabía que lo iban a querer sacar definitivamente del reality.

Tiempo después se supo que Porcella fue despedido de América TV, la televisora en la que trabajaba, pues querían que primero solucionara sus problemas legales.

La demanda contra Magaly Medina

El mismo año demandó a la presentadora Magaly Medina por difamación porque lo llamó “basura” y “mujeriego”, esto sucedió cuando el escándalo por lo ocurrido en la fiesta ya afectaba la imagen del modelo. Él logró ganar este conflicto, pero poco después la conductora inició un juicio de apelación, por el que se anuló la demanda.

Porcella no ganó la demanda, pero aseguró que Magaly arregló su juicio (Captura de pantalla)

La explicación que se dio en el fallo es que Medina no debía cumplir con una regla de conducta.

El comentario machista sobre Karina Rivera

Después, en 2020, el peruano fue conductor de Todo por amor, programa en donde tenía como compañera a Karina Rivera, ahí hizo un comentario que causó polémica por ser machista.

Mientras estaban al aire, Porcella respondió a un halago que hicieron a Karina, pero lo hizo de tal forma que inclusive políticos le pidieron que se disculpara.

Nicola Porcella y la vez que faltó el respeto a Karina Rivera con su comentario. Todo por Amor

“Espérense, vamos a hacer algo acá porque aquí nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, dijo el modelo.

Ya que sus palabras generaron indignación, faltó a la siguiente emisión del programa para “procesar ese comentario inapropiado”. Rivera aclaró que Nicola se disculpó con ella desde que se dio cuenta de su error, pero las críticas contra él continuaron.

Al poco tiempo, Nicola fue visto por primera vez en la televisión mexicana, siendo uno de los participantes de Guerreros 2020. Desde entonces es más activo en México que en Perú.