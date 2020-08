Peleas y reclamos en “Guerreros 2020″: así fue el conflicto que involucró a Nicola y por el que Tania Rincón ofreció disculpas

(Foto: Tomada del Twitter de Guerreros 2020)

Los ánimos se encendieron durante la última emisión de Guerreros 2020. El reality show de encuentros deportivos vivió uno de sus más polémicos episodios después de que la capitana de “Las Cobras” acusó a Nicola, integrante de “Los Leones”, de aventarla durante la transmisión en vivo, lo que provocó una intensa discusión que acabó con las disculpas de todos los involucrados.

Durante el último capítulo del programa de Televisa inició un conflicto después de que “Las Cobras” ganaron el reto de Fuerza Extrema, ya que entre dimes y diretes Macky gritó que había sido agredida por el participante del equipo rival, quien siempre se mantuvo firme al defenderse de la acusación.

La conductora de Guerreros 2020, Tania Rincón, fue la primera en intervenir a favor de la mujer en el programa y detuvo el concurso para aclarar la situación.

“Nicola, atención a lo que voy a decir. Hay maneras de pedir las cosas y de solicitarlas. Todas son tus compañeras y las tienes que respetar, en ningún momento puedes aventar a Macky ni a nadie”, dijo al aire la ex presentadora de Venga la Alegría.

Por falta de tiempo al aire, la productora Magda Rodríguez decidió explicar más de este pleito en redes sociales, donde nuevamente volvieron a acusar a Nicola de aventar a la capitana de “Las Cobras” e incluso se manejó la idea de castigarlo por su acción.

Carlos Aguilar, conocido como “El zar de los deportes” y también presentador en el programa, contó que le molestó mucho la situación porque el concursante de “Los leones” no tiene la actitud para trabajar en equipo.

Nicola saltó en su defensa para mostrar la grabación de lo ocurrido y donde no se ve ninguna agresión hacia su compañera: “Gracias por dejarme mal parado... yo soy un caballero y no es justo lo que están haciendo conmigo... me están dejando como si yo hubiera aventado a una mujer y en mi vida lo haría”.

Rincón aceptó que detuvo el juego porque no permitiría una agresión aunque no la vio: “Si yo escucho que ella dice ‘Nicola no me avientes’, no lo voy a dejar desapercibido. Yo le tengo que hacer caso porque compartimos género, somos mujeres y nos tenemos que proteger”.

Macky aceptó que existió el contacto y se disculpó sobre otras conductas groseras que ha tenido hacia su compañero.

La también productora de Hoy aseguró que se revisarían todas las tomas del encuentro en cuestión y después de hacerlo constataron que a cuadro no se vio el empujón.

Fue así que se decidió hacer una nueva transmisión desde Instagram para ofrecerle una disculpa a Nicola y conciliar con Macky, quien aseguró que existió el empujón por lo que no se retractaría.

“En ningún momento se ve que Nicola toque a Macky como lo afirmó en el en vivo pasado; sin embargo ella insiste en que sintió como que la empujó, pero no está en ningún momento a cuadro”, aclaró Magda Rodríguez.

Nicola, muy afectado por la situación e incluso entre lágrimas, repitió que su imagen se vio afectada y ya no quiere seguir en Guerreros 2020, por lo que considera regresarse a Lima, Perú, donde es originario.

Tania Rincón, al escuchar la declaración del concursante, acepó su error y ofreció una disculpa para no afectar más la imagen del integrante de “Los Leones”.

“Siento que no tengo cara, me siento súper apenada (porque) te pusimos en una situación, en una vitrina donde no tenías que haber estado en ningún momento. Sólo quiero que entiendas el contexto de la situación... Me asusté, me alarmé, hice un alto y dije que ese tipo de comportamientos no iban a ser permitidos. Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado... no es justo para ti”, dijo la presentadora mexicana quien aseguró que buscará redimir su error.

Nicola recibió el apoyo de sus compañeros en “Los Leones”, mientras que Macky volvió a defender lo que ella vivió y sintió por parte de su compañero en el reality show.

