Frente Amplio por México “es más de lo mismo”: Ignacio Mier acusa a oposición de copiar a Morena

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, en conferencia de prensa del pasado martes 27 de junio. Foto: Captura de Pantalla

Luego de asegurar que “es más de lo mismo”, el coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, criticó la ruta de la oposición para participar en la próxima contienda presidencial con la creación del Frente Amplio por México.

Para el líder de la bancada guinda, el proyecto anunciado el pasado lunes por el bloque opositor es una “remasterización” de la alianza “Va por México”, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Es el Frente Amplio, que es del mismo tamaño. Es el mismo frente de siempre, ahí lo aderezan con algunas cosas, pero son los mismos de siempre. Es el mismo ‘Va Por México’, pero remasterizado con lo mismo, más de lo mismo”, apuntó en conferencia de prensa.

Señaló que al frente del proyecto de la oposición se encuentran el empresario Claudio X. González y el expresidente Vicente Fox, “luego está de centro delantero, el ágil y veloz mental Alejandro Moreno; luego un repartidor en media cancha, Marko Cortés, y el de contención, del PRD, Jesús Zambrano. Ahí está el equipo, nada más le cambiaron de nombre”.

Mier Velazco acusó que los opositores imitaron el método del partido guinda para seleccionar al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México, pese a las críticas y señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña y precampaña.

“Estaban criticando a Morena, pero dos días después dijeron ‘no, mejor sí hay que seguir a Morena’. Y esa es la historia de los últimos años. Dicen que no, pero siempre sí. El mal ordinario de nuestra oposición es que es un día mentira y al otro día tontería”, asestó.

Va por México dio a conocer método de selección de su candidato presidencial. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Bajo esta línea, pero por separado, el diputado Hamlet García Almaguer afirmó que “Va por México” copió el método de Morena para seleccionar a su candidato presidencial, aunque aclaró que para su partido “se trata de un proceso para la organización interna”.

En ese sentido, estimó que por “replicar” algunos lineamientos del partido guinda, el Frente Amplio por México dejaría de presentar quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Utilizan eufemismos. Por ejemplo: no le llaman encuestas, pero sí hablan de sondeos o ejercicios demoscópicos. Entonces, pues en la práctica son eso. Lo van a decidir de esa manera. Para recabar esas 150 mil firmas por cada uno de los aspirantes, consideramos que son 10, va a ser millón y medio de firmas, pues yo creo que el Instituto [Nacional Electoral] sí tendría que estar muy pendiente de la fiscalización, porque se van a requerir recursos”, comentó García Almaguer.

Apuntó que el método de la oposición no es legal, “porque lo que determina si es legal o no es la actitud de los aspirantes”, y reitero que mientras no haya un llamado expreso a votar por un aspirante, “no hay actos anticipados de campaña”.

El diputado Hamlet García Almaguer. Foto: Facebook / Hamlet Almaguer

Método de oposición “es una simulación”

Las declaraciones de Ignacio Mier y Hamlet García Almaguer se suman a los comentarios del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien señaló que el método de la oposición para seleccionar a su candidato presidencial “es una simulación” y una mala copia del proceso de su partido.

En conferencia de prensa, el morenista ironizó sobre la ruta trazada por “Va por México” y opinó que se trata de un “circo”; además, consideró que la oposición “empezó mal” porque algunos de los aspirantes se bajaron de manera anticipada del proceso porque saben que es una simulación, supuestamente orquestada por el empresario Claudio X González, quien sería el encargado de designar al abanderado opositor de cara a las elecciones del 2024.