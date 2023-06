AMLO descarta sanciones del INE contra Morena y Va por México por procesos internos

"No veo que eso sea contrario a la democracia", afirmó López Obrador ante los procesos de la posición y el partido guinda para elegir a sus candidatos presidenciables

Ante señalamientos por el arranque de sus procesos internos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

Lo anterior, tras el anuncio de la alianza PAN-PRI-PRD sobre el método para perfilar a su candidato presidencial rumbo a las elecciones del próximo año y ante los actos de promoción de las “corcholatas” del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante su conferencia matutina de este martes, López Obrador rechazó que las fuerzas políticas se vean impedidas a trazar su rumbo, al considerar que los procesos internos no son “contrarios a la democracia”.

“No creo que el INE ni el Tribunal [Electoral] prohiban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de los movimientos, del movimiento de transformación y del movimiento conservador. No veo que eso sea contrario a la democracia”, comentó.

En ese sentido, el primer mandatario insistió en que aún no arranca el proceso electoral, por lo que no hay precandidatos ni precampañas; sin embargo, señaló necesario frenar las simulaciones y dejar atrás el “dedazo”, la vieja práctica para designar a un sucesor presidencial.

“Pienso que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y hay que dejar de simular y que no haya tapados, que no haya dedazo, que no haya cargadas, que no haya imposiciones. Eso es lo que tiene que cuidarse”, afirmó López Obrador desde Palacio Nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este martes 27 de junio. Foto: Cuartoscuro

TEPJF confirmó medidas cautelares contra “corcholatas”

Cabe recordar que en días pasados el Tribunal Electoral confirmó las medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del (INE) contra la y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández por su participación en eventos realizados en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca y Sonora.

Lo anterior, para ordenar al partido partido guinda a conminar a las “corcholatas”, a su militancia y simpatizantes, a abstenerse de “realizar, participar y asistir a eventos, o distribuir propaganda” que promocione a los presidenciables de cara al proceso electoral de 2024.

De acuerdo con las quejas, en los actos públicos referidos los aspirantes aprovecharon para destacar sus logros en el desempeño de sus funciones y, supuestamente, posicionarse entre sus simpatizantes, a partir de lo que “se alegó la existencia de promoción personalizada, el uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña”, según apuntó el TEPJF.

TEPJF confirma medidas cautelares contra promoción de “corcholatas” de Morena. Foto: Jovani Perez / Infobae México

... y AMLO critica método de oposición para elegir a presidenciable

Sobre el método para definir al abanderado presidencial de la coalición “Va por México”, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador lo calificó como una “faramalla”

Tal y como lo sugirió el pasado lunes, esta mañana reiteró que la contienda al interior del bloque opositor “ya está resuelta” y que será el empresario Claudio X. González el encargado de signar el nombre que aparecerá en la boleta de 2024.

“Él es el que opera”, advirtió el mandatario tabasqueño este martes, y apuntó que el magnate estaría respaldado por otros “potentados y políticos corruptos”.

“Él [Claudio X. González[ es el gran elector. Él nada más señala, es el del dedazo. Pero atrás están diciendo quién. (...) Ya está resuelto”, aseveró López Obrador,

Antes, adelantó que en dos o tres días dará a conocer a quien él considera la o el eventual candidato de la coalición opositora; aunque se negó a nombrar perfiles, en el Salón de la Tesorería, en Palacio Nacional, se aventuraron a proponer a Santiago Creel Miranda como la principal “corcholata” del bloque.