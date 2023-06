Quién es Mayela Laguna, la ex pareja de Luis Enrique Guzmán

Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de su hijo. Crédito: Imagen Televisión

Mayela Laguna tiene 39 años y al menos hasta el 2014, se dedicaba a la fotografía y la producción audiovisual; sin embargo, un escándalo por presunto fraude y supuesto robo de equipo la alejó de dichas ocupaciones. Como una forma de obtener ingresos, puso una pizzería en compañía de Luis Enrique Guzmán, su ahora ex pareja.

Mayela y Luis Enrique se separaron en 2022 (Instagram/@luisenriquegp)

Durante un tiempo, quien fuera esposa de Luis Enrique Guzmán, incluso estuvo en prisión preventiva, pero fue liberada porque no se encontraron pruebas para comenzar algún proceso legal, diversas versiones aseguran que en ningún momento le restituyó el dinero a las personas que aparentemente estafó, la cantidad por la que fue señalada eran 4 millones de pesos para una filmación nunca concretada.

El hijo del cantante Enrique Guzmán y Silvia Pinal llevaba al menos ocho años de relación con Mayela Laguna, pero en 2022 se alejaron debido a unos audios filtrados en los que se le escuchó hablando negativamente de la familia de su esposo y a él, lo acusó por actitudes aparentemente machistas.

El caso de Mayela Laguna fue por supuesto fraude y robo de equipo (Captura de pantalla/Twitter)

El 26 de junio, Luis Enrique Guzmán dio a conocer que no tiene ninguna coincidencia genética con el bebé que criaron juntos, cuyo nombre es Apolo. Mayela le hizo creer al productor que era su hijo biológico, de acuerdo con el abogado Francisco Javier Piz.

Por el momento no se sabe el impacto que tendrá este suceso en su relación, pero desde mediados de 2022 ya se habían alejado.

Es importante recordar que en su momento, Mayela aseguró que los audios no la habían afectado; pero después reveló al programa De Primera Mano que dicho material si afectó su vida marital.

Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de el hijo de Mayela Laguna (Twitter/@VentaneandoUno)

“Sí, sí estamos separados. Yo me fui de su casa hace un mes con lo de los audios, ya para que se sepa, para que no anden diciendo cosas que no son”, dijo el 3 de mayo de 2022.

Meses antes, en abril de 2022, Mayela Laguna dejó entrever que su hijo podría ser el heredero universal de Alejandra Guzmán, quien fue madrina de Apolo en su bautizo. Esta afirmación levantó todo tipo de críticas, pues la pareja del productor musical dijo lo siguiente:

“Si, sí, (me enteré) pero no tengo ninguna opinión al respecto. Son cosas que (Alejandra Guzmán) nunca habló conmigo, pero no tengo ninguna opinión sobre eso”. Este comentario surgió cuando los conductores de De primera mano mencionaron que Frida Sofía había sido excluida del testamento de Alejandra Guzmán, pues en 2021 señaló a su abuelo Enrique Guzmán por supuesto abuso infantil.

La rockera y Luis Enrique son hijos de Silvia Pinal y Enrique Guzmán (Foto: Instagram@laguzmanmx)

Ya que Alejandra Guzmán no tiene otros hijos, el siguiente candidato a ser heredero de su fortuna podría haber sido el bebé Apolo; sin embargo, biológicamente no es su sobrino.

Años antes de que Luis Enrique Guzmán se realizara una prueba de coincidencia de ADN para determinar su paternidad con el niño, su hermana Alejandra Guzmán se convirtió en la madrina de bautizo del menor.

En su momento, la cantante de rock aseguró que Mayela Laguna se había convertido en una persona confiable para ella, pues la conoció cuando estaba en una etapa muy vulnerable:

De acuerdo con el abogado Francisco Piz, Mayela le hizo creer a Luis Enrique que tenía paternidad del bebé (Instagram/@luisenriquegp)

“Es un honor para mí (ser madrina) porque amo a mi hermano. A Mayela la conocí cuando (yo) estaba muy malita en el hospital y ella fue muy constante, eso a uno no se le olvida, así que me da gusto que Apolo reciba a Dios, yo le deseo que sea valiente, creativo y sensible”, externó a la revista Hola!

Además del supuesto fraude en 2014, Mayela Laguna fue señalada por aparentemente haber robado cinco kilos de joyas de oro que pertenecen a Silvia Pinal.

En su momento, La Diva del Cine de Oro Mexicano negó las acusaciones y defendió tanto a su hijo como a Mayela, pues aseguró que nunca sufrió la sustracción de sus bienes de lujo y que los mismos se encontraban resguardados en un banco.