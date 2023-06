Luis Enrique Guzmán realizó prueba de ADN a su hijo y no resultaron compatibles

Foto: Cuartoscuro

A través de sus abogados, Luis Enrique Guzmán Pinal informó que se sometió a una prueba genética con su hijo menor y resultó que no tiene ninguna compatibilidad biológica, por lo que buscará desconocer dicho vínculo.

En el documento compartido por Ventaneando se pudo leer que alguien le había generado al músico un “falso conocimiento” sobre su hijo, lo que generó una “inexistente creencia en la familia” y particularmente para Luis Enrique Guzmán, una expectativa de vida.

En otras palabras, el hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal fue engañado respecto a su paternidad con Apolo.

(Twitter/@VentaneandoUno)

Mayela Laguna, la esposa de Luis Enrique Guzmán, le hizo creer que el menor de edad Apolo era su hijo biológico, lo que se desmintió a través de una prueba genética.

De acuerdo con Ventaneando, Luis Enrique Guzmán pugnará por disolver el vínculo paterno filial con el menor; sin embargo, el abogado Francisco Javier Piz explicó que el afecto del músico por Apolo no va a desaparecer.

“Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma, pero si debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es dable (viable) continuarla”, se pudo leer.

Luis Enrique y Alejandra Guzmán (IG: laguzmanmx)

Esto significa que se formó cariño por parte de Luis Enrique Guzmán hacia el menor de edad, pero al no existir una compatibilidad biológica, el abogado informó que no considera adecuado que se sigan manteniendo las obligaciones legales que tiene un padre hacia sus hijos. Es decir, procurar su educación, salud, esparcimiento y derecho a recibir alimentos.

De igual forma, el abogado Francisco Javier Piz mencionó que “esto no le pretende negar al menor el afecto y cariño que le pueden brindar su padre y familia biológica, así también el apoyo económico al que están obligados, y finalmente el derecho del menor a conocer su verdadero origen”. La familia biológica del menor está conformada por los familiares de Mayela Laguna.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna

Foto: Ig @luisenriquegp

La pareja se separó al menos desde mayo de 2022, en su momento se filtraron algunos audios donde Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, se expresó negativamente de su familia política y aseguraba haber sufrido maltrato por parte de su pareja, por lo que decidieron alejarse.

Es importante recordar que en su momento, Mayela aseguró que los audios no la habían afectado; pero después reveló al programa De Primera Mano que dicho material si afectó su vida marital.

“Sí, sí estamos separados. Yo me fui de su casa hace un mes con lo de los audios, ya para que se sepa, para que no anden diciendo cosas que no son”, dijo el 3 de mayo de 2022.

Después, confesó que la separación les había servido para reestablecer su relación desde cero. Por el momento, no se sabe qué impacto tendrá la revelación sobre la prueba de ADN entre Apolo y Luis Enrique Guzmán.

Foto: Instagram@laria_22/@laguzmanmx

Mayela Laguna fue señalada por un supuesto robo de joyas de Silvia Pinal que estaban en una maleta, las pertenencias eran de cinco kilos de oro; no obstante, la última diva del Cine de Oro mexicano defendió a la pareja y aseguró que nunca sustrajeron dichas pertenencias de lujo, si no que estaban resguardadas por un banco.

Esta no es la primera vez en que la pareja de Luis Enrique Guzmán se veía señalada por situaciones similares, pues hacia marzo de 2023, se dio a conocer que Mayela Laguna fue acusada de presunto fraude en 2014.