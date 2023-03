Qué dijo Silvia Pinal sobre el supuesto robo de joyas por parte de su hijo y su nuera

(Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

La dinastía de Silvia Pinal se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán luego de que una revista de circulación nacional compartiera en una reciente publicación que Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna habían hurtado lujosas joyas que la primera actriz resguardaba en su mansión ubicada en una exclusiva zona de la Ciudad de México.

“Esto no es algo que yo esté inventando, ahí tienen ustedes los audios con la confesión de viva voz de Mayela. Todo inició porque un amigo de Mayela que resultó ser cercano a uno de los mejores amigos de doña Silvia, le dijo a ella que Silvia tenía unos cuadros muy caros en un pequeño sótano que tiene en su residencia”, se puede leer en la revista TVNotas.

La última diva del Cine de Oro mexicano ya enfrentó los señalamientos, por lo que externó al programa Ventaneando que todo se trataba de una mentira y tanto su hijo como su nuera no le han robado nada, pues además durante del 2022 ella misma confirmó que sus joyas y artículos más valiosos se encuentran en el resguardo de un banco.

(Instagram/@silvia.pinal.h)

Dentro del mismo espacio conducido por Pati Chapoy se recordó el momento en el que la actriz de telenovelas como Mi Marido Tiene Más Familia fue víctima de un robo cometido por su personal, donde otra de sus hijas se vio involucrada de forma escandalosa: Sylvia Pasquel.

El pasado 19 de abril del 2022, la primogénita de la diva del Cine de Oro relató que mientras madre e hija estaban en una comida fuera de su residencia en el Pedregal, el sábado pasado, a la enfermera que se quedó de guardia, teóricamente le llegaron mensajes de extorsión para que entregara alhajas como pago a una supuesta deuda familiar.

“Es absurdo lo que sucedió, porque la enfermera que se quedó en la casa mandaba mensajes a la que vino con nosotros, diciéndole que un tal Alejandro le pedía que entregara unas joyas para supuestamente pagar una deuda que teníamos. Le dije que no hiciera caso de nada y que no contestara nada. Pero ella ‘muy ingenuamente’, sacó las joyas de bisutería de unas cajas de Swarovski, de Coach, vació las cajitas y se las llevó a la persona a un lugar cerca de la casa. No se llevaron nada de valor, porque las joyas de valor están en el banco”, comentó.

Mayela Laguna negó que Luis Enrique Guzmán pretenda cambiar el testamento de Silvia Pinal

Foto: Ig @luisenriquegp

Fue durante una entrevista con Venga La Alegría donde Laguna señaló que todas esas acusaciones eran mentiras y remarcó que la noticia difundida por TVNotas no era confiable. “Me da risa y a Luis Enrique también, esa revista a los televidentes se los digo: No crean en ella, son difamaciones, ellos mismos inventan las historias. Completamente falso”, colocó.

Sin embargo, la nueva de Silvia Pinal nuevamente enfrenta señalamientos de robo, algo por lo que los fans de la famosa dinastía han comenzado a especular en redes sociales que “no es normal” que siempre el robo sea asociado a ella.

“Puede que en esta ocasión todo siga un chisme de vecindad, pero realmente son varias la veces en que ya se le señaló de lo mismo”. “Pues la verdad es que la dichosa nuera tiene esa mala fama desde hace un par de años, así que confiemos en que nuestra diva está en buena manos y no pasará nada malo ya”. “Pobre Silvia Pinal, ni porque es una persona de la tercera edad la dejan de molestar con tonterías como esta”, expresaron internautas.