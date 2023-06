¿La va despedir? Adela Micha confronta a Ferka y la hace llorar en vivo: “Que no se te olvide que la jefa soy yo”

Adela Micha confronta a Ferka y la hace llorar en vivo (Fotos: Twitter)

Tras su reciente eliminación de La Casa de los Famosos México, Ferka ha retomado sus actividades públicas que tenía antes de su paso por el exitoso reality show de Televisa, como es el programa de entretenimiento que le había otorgado Adela Micha en su plataforma, La Saga. Luego de haber ganado una gran cantidad de detractores, la periodista la citó para recordarle que ella es su “verdadera jefa” y le confesó si podrá continuar en el proyecto.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: se convirtió en la tercera eliminada del reality

Citados de último momento durante las primeras horas del día martes 27 de junio del 2023, otra de sus queridas colegas, Phabs, adelantó que la ex conductora de Big Brother México quería dar un importante mensaje en el espacio Se te estuvo Di y Di, para aclarar lo mencionado con anterioridad en otra emisión de la misma plataforma, donde había adelantado que su despido ocurriría “si así lo querían sus compañeros”.

“Tendrán que tomar una decisión, hoy voy a hablar con ellos. Hoy hay Se te estuvo Di y Di a las 7 de la noche”, expresó Adela Micha, asegurando que hasta el momento no sabe el rumbo del programa, pero que sus compañeros -Phabs, la ganadora de La Más Draga 1 y un popular influencer- tienen que tomar una decisión.

¿Adela Micha va a despedir a Ferka de “La Saga”?

La famosa no sabe si continuará con su lugar en el programa "Se te estuvo Di y Di" Credito: Tiktok-spanglishxo

A través de una llamada telefónica y para gran sorpresa de sus compañeras, la ex periodista de Televisa solicitó comunicación con la tercera elimina de La Casa de los Famosos México para darle un adelanto de lo que será su futuro en la plataforma, así como externar que todo se está basando en la opinión de sus televidentes y seguidores en redes sociales, pues la preocupación de que la “mala fama” que ganó en el reality show puede perjudicar el proyecto.

Te puede interesar: El antes y después de Ferka: ¿Qué le pasó en los labios?

“Ferka, que no se te olvide que la verdadera jefa y única soy yo. Durante tu participación en La Casa de los Famosos México hubo varios momentos, momentos Ferka que nos han sorprendido de una colaboradora de La Saga. Es por eso Ferka que esta noche yo me dirijo a ti para darte una noticia y para dejarte algunas preguntas… Pareciera que vimos a dos mujeres distintas, la del reality y la de La Saga, ¿Cuál es la Ferka real?”, inició Adela Micha.

Con supuesto asombro, ella contestó “Salgo de una jefa para meterme con otra. Estoy muy sorprendida porque al final de cuentas soy la misma que usted ha visto aquí entreteniendo, disciplina, amando mi trabajo porque eso hago, pero son cosas totalmente distintas porque mi entorno se modificó así que lo único que quiero dejar en claro es eso, que soy la misma solo que afrontando cosas y contextos completamente distintos”.

La famosa aseguró que si no habló de su hijo en el programa fue para no extrañarlo Credito: TW-LaSagaOficial

Aunque la chica reality show quedó en incógnita, pues Adela Micha no dio una decisión final y solo aseguró que lo hará durante las próximas horas, la tercera eliminada si externó que no permitirá que se le señala de “mala madre”, como lo han hecho detractores por supuestamente no haber hablado de su hijo en el programa de Televisa, ya que ella no quería tocar el tema porque sabía que le podía costar su permanencia en La Casa de los Famosos México.

“Perdiendo se ganan muchas cosas”: Ferka

“Perdiendo se ganan muchas cosas”: Ferka

“No quería salir, pero al final de cuentas confío en el orden divino que tenía que ser. Tal vez me va a ir mejor acá afuera y siento que a veces también perdiendo se ganan muchas cosas. Así que no perdí, perdí el premio pero tengo al público y eso es lo más importante. Fue una locura, es el reality más loco al que me he metido pero estoy muy contenta”, fue la primera impresión de Ferka tras llegar al foro de Televisa y dejar La Casa de los Famosos México.