¿Cómo es la relación entre Karol Sevilla y Emilio Osorio? El actor se sinceró borracho en ‘La casa de los famosos’

Entre lágrimas, el hijo de Niurka no se contuvo y reveló el nombre de su novia ante todas las cámaras del reality

Los noviazgos de juventud siempre son un asunto por demás conmovedor y sobre todo muy tierno. Por ejemplo, la relación entre Karol Sevilla y Emilio Osorio, que ha pasado por diversos altibajos en donde ambos siempre han mantenido la compostura y hablado positivamente el uno sobre el otro. Cuando todo el mundo pensó que su lazo habría terminado, pequeños indicios durante la estadía del actor en La casa de los famosos confirmaban lo contrario. Pero durante la fiesta del viernes por la noche, al calor de la copas y muchas lágrimas, sucedió la confesión definitiva: ¿Todavía están juntos o no?

Como todos los viernes en el reality show de Televisa los participantes son complacidos con una fiesta en donde se les permite consumir bebidas alcohólicas, escuchar música, vestirse de formas temáticas y pasarla bien. Justamente en la última celebración de los famosos, a Emilio Osorio se le pasaron las copas y se puso un tanto sentimental luego de que La Jefa pusiera una canción de la cantante y actriz Karol Sevilla.

Atolondrado por el alcohol y con los recuerdos a flor de piel, al hijo de Juan Osorio se le pusieron los ojos cristalinos y de pronto rompió en llanto mientras no paraba de decir cosas como “Los odio”, dirigido a quién hubiera decidido la playlist. Sentado solo alejado de sus compañeros le dijo en privado a su micrófono “te extraño wey”.

ViX/Ocesa.

Cuando regresó junto a los demás habitantes de la casa, Wendy Guevara lo consoló y le dijo que ya sabía por quién lloraba y que sería mejor que lo dijera porque de todas formas el público ya lo sabía porque habían escuchado la canción. Todos sintieron ternura por Emilio hasta que de pronto éste decidió escupir la verdad y dijo:

“Karol Sevilla wey, se llama Karol Sevilla. Karol Sevilla y es una reata de mujer”, dijo alterado.

Todos empezaron a aplaudir y a celebrar lo “ching*nes que eran los dos” por separado y como pareja. Wendy ayudó a sus compañeros a que la ubicaran, repasando sus currículo y su carrera desde sus inicios en Disney. E incluso al final Ferka dijo que era “muy bonito estar enamorado así”.

¿Cuál es la historia entre Karol Sevilla y Emilio Osorio?

La pareja inició su romance a mediados de 2020 luego que grabaran juntos una canción para la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Al principio su romance se mantuvo en secreto aunque ya había constantes rumores y evidencias de que algo sucedía entre ellos.

Fue la cantante Yuri la que en Yo soy la máscara realizó un comentario confirmaba que había, o al menos hubo, alguna relación entre ellos. Al par no le quedó de otra confirmar su alianza amorosa y desde entonces los miles de fans de cada uno, apoyaron a la pareja en todo momento.

No obstante, Sevilla dejó ver en varias ocasiones por redes sociales y comentarios varios, que algo no iba con la relación. Pero fue un año después cuando ambos confirmaron que su relación amorosa habría terminado en los mejores términos y que ahora su trato era como amigos. Los dos se dedicaron mensajes por redes sociales:

“Siempre serás mi mejor amigo, mi compañero. Gracias por regalarme tantas risas, 1 año 4 meses de muchas cosas lindas, te voy a extrañar mucho, y sigue brillando que la vas a romper a la bestia! @emiliomarcos te quiero menso”.

Osorio también hizo lo propio en contestación a este mensaje. Escribió que siempre será su compañera y que sin duda estaría en todo momento para celebrar sus logros y acompañarla en los fracasos, estos últimos los cuales auguró que serían pocos.

“Es y va a ser una persona especial para mí para toda la vida, tengo una rola con ella que voy a cantar hoy, obviamente con todo el corazón, delicadísima para ella, obviamente, porque la escribimos”, comentó Osorio en una presentación en donde interpretó la canción que hizo con ella.

(Foto: Televisa)

¿Karol Sevilla y Emilio Osorio regresaron?

A raíz de su participación en La casa de los famosos, muchas señales apuntaron a que la pareja estaría de vuelta en las andadas. Mientras el actor platicaba con Poncho De Nigris y Sergio Mayer fue interrogado por su situación sentimental. Luego de mucha insistencia el confirmó que se encontraba en una relación.

“Sí tengo novia, llevo ya un tiempo, no llevo meses. Es que... es un tema de privacidad de ella, llevo tres años”, dijo de forma reservada Emilio, quien evitó a toda costa mencionar nombres por respeta a una decisión tomada por la otra parte. “Llevo tres años, yendo y viniendo sí son tres años, por eso no digo nombre. Es actriz y cantante”.

Desde luego todas las teorías apuntaron a Karol Sevilla, ya que el actor no ha salido con nadie más, al menos de manera pública, durante los últimos tres años. Lo anterior también reveló para varios, que por alguna razón la actriz de Soy Luna no querría en esta ocasión hacer públicos los detalles de la relación y el hecho de que habían regresado.

Emilio Osorio dice que su novio no la extraña

Imagen: TikTok.

Debido a la presión del encierro Emilio se puso melancólico y apuntó en varios tonos de dolor y reclamó que su novia no lo extrañaba. O al menos eso es lo que piensa. Las razones fueron principalmente porque su pareja no ha intentado contactarlo desde el exterior, como si lo han hecho los allegados a otros famosos, ya sea mediante porras y gritos a las afueras de la casa, o de formas más extravagantes como aventando flores al patio desde un helicóptero.

“Esa novia que no sé si me extraña. Yo creo que no me extraña, yo creo que mi novia no me extraña, no ha venido a lanzarme ningún mensaje”, le comentó osorio a Paul Stanley. “Gracias novia, te amo”, completó el joven con sarcasmo.

“Tu viaje mínimo ya vino wey”, continuó diciéndole al conductor de hoy. “La mía no. Me tiene aquí, pero hay que soportar así. Yo sólo voy a llorar”.

¿Están juntos o no?

Karol Sevilla no se ha pronunciado al respecto de ninguna de las acusaciones de Emilio, ni tampoco de la revelación que hizo la noche del viernes mientras estaba borracho y con lágrimas en los ojos. Ciertamente los varios comentarios indican su relación es ciertamente complicada, o al menos eso es lo que muchas personas perciben.