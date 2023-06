La poderosa hierba que ayuda a tratar la diabetes

Se trata de una planta que crece en un arbusto (foto: Universidad de Veracruz)

El muicle, también conocido como la hierba de la virgen, es una planta que crece en forma de arbusto y llega a medir hasta 1.5 metros de altura, cuenta con hojas alargadas de color verde vivo acompañadas de flores color naranja o rojo pálido y pequeños frutos que semejan cápsulas. Dicha planta medicinal se caracteriza por contar con un color rojizo y regularmente se preparada en forma de té.

Te puede interesar: La planta que ayuda a combatir parásitos intestinales

Además de ser utilizada para tratar la diabetes, también se emplea para contrarrestar la depresión y la ansiedad, gracias a que logra disminuir los síntomas de abatimiento y desesperanza cuando se consume de manera regular, de acuerdo con la información proporcionada en un artículo publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) titulado “Plantas medicinales de México”.

Por otra parte, las propiedades medicinales de la hierba virgen son extensos, ya que ayuda a mitigar diversas enfermedades. Asimismo, funciona cono un potente desintoxicante, digestivo, antipirético y antibiótico, y es empleada para combatir diarreas de diferentes orígenes.

Te puede interesar: La eficaz planta que ayuda a tratar los fuertes dolores de cabeza

Combate enfermedades crónico degenerativas comunes, como lo son la diabetes y la presión arterial, puesto que además es un excelente regenerador de la sangre. El muicle también auxilia en el tratamiento de los síntomas emocionales asociados con la menopausia, por ejemplo, el mal humor, la tristeza, la irritabilidad y algunos padecimientos causados por la menstruación.

Ayuda a combatir la diabetes Crédito: Getty

Gracias a los extractos que se obtienen de la planta se pueden elaborar enjuagues bucales, mismos que favorecen la desinfección de heridas y estimulan el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Te puede interesar: Resultados de Chispazo: ganadores y números premiados

Las hojas de esta planta contiene propiedades fluidificantes que favorecen la secreción de mucosidad producida en el sistema respiratorio, ya sea por bacterias o virus y es sumamente efectivo para despejar las vías respiratorias mediante vaporizaciones.

Preparado en forma de infusión libera un color rojo al cual se le atributen magníficas cualidades, además, si se le adiciona con fruta se puede elaborar un excelente tónico que elimina la anemia. Cabe mencionar que no es la única planta que ayuda a controlar la diabetes, existen otros ejemplos como:

- Cempasúchil: la cual es una flor originaria del territorio mexicano que se utiliza principalmente con motivos ceremoniales, se conforma de aceites esenciales como limoneno, linalol y geraniol, acetato, ocimeno, mentol y flavonoides.

El cempasúchil es otra planta que ayuda a tratar la diabetes (Foto: Sedema CDMX)

Además de ser auxiliar en el tratamiento de la diabetes, también ayuda con enfermedades respiratorias, trastornos digestivos, cólicos menstruales, enfermedades de la piel, nervios, insomnio, ataques epilépticos, parásitos, ventosidad infantil, problemas relacionados con el estómago, empacho, diarrea, afecciones oculares, vómito, nervios, reumatismo y por último con malestares provocados por el cáncer.

- Chaya: entre otras propiedades con las que cuenta se encuentra la disminución del colesterol, los triglicéridos y los tumores cancerosos, esto gracias a su composición que se basa principalmente en hierro, calcio, fibra, potasio, vitamina A y C, carotenoides, magnesio, minerales, zinc, cobre y sodio.

- Ajo: el cual esta compuesto por azucares, sales minerales, flavonoides, enzimas, terpenos, saponósidos y vitaminas. Es considerado como un auxiliar en el tratamiento de la diabetes y cuenta con propiedades antisépticas, es decir que impide el desarrollo de microorganismos causantes de las infecciones, hipotensoras, que baja la presión arterial, y diuréticas, que aumenta la secreción y excreción de orina.

Contracciones de consumir hierba de virgen

A pesar de que hasta la fecha no se han logrado estudiar a fondo sus efectos secundarios, la hierba de la virgen es considerada como no tóxica para el cuerpo humano, principalmente si se utiliza en personas mayores. Por último, es conocida como una planta de baja toxicidad, sin embargo se recomienda que no sea consumida por mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y durante la lactancia.