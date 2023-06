Así es la nueva moneda de 20 pesos que conmemora las relaciones entre México y EEUU

La colección de monedas conmemorativas de MXN 20 tendrá un nuevo ejemplar (Foto: Infobae)

Con el motivo de la conmemoración de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos, el Banco de México lanzará una moneda de edición especial para recordar el suceso histórico. De acuerdo con el decreto, contará con la denominación de MXN 20 y lucirá un diseño particular en el relieve de una de sus caras.

De acuerdo con el decreto emitido por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha del viernes 16 de junio de 2023, la nueva moneda será bimetálica y podrá ser utilizada de manera cotidiana en las operaciones económicas ejercidas al interior del territorio nacional.

Se trata de una pieza con forma dodecagonal, es decir, que en lugar de presentar una figura totalmente redonda, contará con un relieve conformado por 12 lados alrededor. Su diámetro total será de 30 milímetros y contará con dos aleaciones diferentes para el círculo interior, así como para el anillo exterior.

El motivo de la moneda será la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos (Gobierno de México)

En la parte central de la moneda, el color de la aleación será plateado y estará compuesto por un 65% de cobre, así como 10% de níquel y otro 25% de zinc. El peso de la pieza individual será de 5.51 gramos.

En tanto, el anillo perimétrico estará conformado por una aleación de bronce y aluminio. La composición contemplada es del 92% de cobre más un 6% de aluminio, así como un 2% de níquel. El peso total del anillo será de .29 centigramos y, tomando en cuenta la tolerancia en peso por pieza, se estima que su volumen total será de 12. 67 gramos.

Los rasgos más novedosos serán sus cuños. Como es habitual en todas las monedas de circulación nacional, en el anverso figurará el Escudo Nacional, conformado por el águila devorando una serpiente, así como la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” formando un semicírculo superior.

Un ejemplar conmemorativo de la fundación de Tenochtitlán está valorado hasta en más de MXN 200 mil (foto: Banxico)

Por otro lado, el reverso de la moneda contará con un diseño particular que aún no ha sido definido. No obstante, de acuerdo con el V apartado del decreto, será determinado por el Banco de México. No obstante, aclararon, deberá estar relacionado:

“Con los Doscientos Años de Relaciones Diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América e incluirá la denominación ‘$20′, los elementos de seguridad, la ceca de la Casas de Moneda de México ‘Mo’ y la leyenda ‘1822 - 2022′”.

Además, deberá cumplir con los elementos de seguridad, imagen latente y microtexto en el reverso de la moneda siempre y cuando no pierdan correspondencia con el tema a conmemorar.

El diseño deberá ser presentado por el Banco de México en los 30 días naturales posteriores a la emisión del decreto y su acuñación implementarse en el mismo periodo después de haber aprobado el modelo.

La moneda de MXN 20 se ha convertido en la moneda indicada para conmemorar hechos históricos en el país (Infobae)

Si bien el valor nominal de la moneda es de MXN 20, su cotización podría aumentar con el paso del tiempo. La conducta de algunos coleccionistas y especialistas en numismática, así como las peculiaridades de la pieza conmemorativa, podrían aumentar su valor en un porcentaje variable.

Tal es el caso de una moneda conmemorativa de los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México-Tenochtitlán. Aunque tiene la misma denominación de la pieza que está por lanzarse, en algunos mercados y páginas de internet como Ebay y Mercado Libre, ha llegado a ofertarse hasta en MXN 285 mil.

En el mismo caso se encuentra otro ejemplar con la misma denominación aunque con el motivo del 150 Aniversario del Natalicio, así como el 100 Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia. Dicho ejemplar, ha llegado a ofertarse hasta en MXN 165 mil.