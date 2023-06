Así se burlaron de Sergio Mayer por no conocer a Peso Pluma en ‘La casa de los famosos’

Wendy Guevara se burló de Sergio Mayer por no conocer a Peso Pluma

La casa de los famosos es sin duda el entretenimiento actual de todos los mexicanos. Ya sea que te la pases metido en Tik Tok, navegando por Twitter o simplemente viendo la televisión, todos los pormenores de lo que sucede al interior de la casa nos bombardean de la misma manera que las noticias del día a día. Lo curioso es que la convivencia entre los catorce integrantes ha llegado a un punto en el que se burlan entre ellos mismos de las cuestiones más absurdas, generando así risas también entre todos los que se encuentran observándolos desde afuera.

Uno de las cuestiones más graciosas de las últimas horas sucedió cuando todos nos enteramos que Sergio Mayer no conoce a Peso Pluma. A pesar de que el cantante de corridos tumbados encabezó las listas de lo más escuchado, no sólo en México, sino a nivel global, quien estuviera tres años al frente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en el Senado, no conoce de la música actual, que escucha la ‘chaviza’ y aparentemente el mundo entero.

Desde luego la confesión de Mayer no pasó desapercibida por sus compañeros quienes primero muy comprensivos le explicaron pacientemente quién es la “Doble P”, qué canta, y por qué se ha convertido en un éxito. Sin embargo, cuando el ex político ya no estaba presente Wendy Guevara, Paul Stanley y Poncho De Nigris no pudieron evitar explotar en risas y burlarse de ese compañero suyo que aparentemente vive debajo de una piedra.

Paul Stanley hizo reír a sus compañeros cuando dijo: “Y Sergio por dentro, ‘por favor que hablen de Chamín Correa’”, o cosas como “Pero ahorita que me toquen el tema de Chamín Correa”, decía Stanley como para asegurar que cuando se hablara de artistas viejos, entonces Sergio Mayer podría tener un tema de conversación.

Imagen: Televisa/YouTube.

Wendy Guevara se reía particularmente alto con ese tipo de risa contagiosa a la que Poncho De Nigris tampoco pudo escapar mientras repetía una y otra vez “¿Cómo no va conocer a Peso Pluma? ¿Cómo no va a conocer a Peso Pluma?”.

“Pero ahorita que me toque de Los tres panchos”, dijo Paul Stanley. “O de José José”, dijo Poncho entre risas. Mientras que Raquel Bigorra estaba enganchada, junto con Emilio Osorio, en repasar la carrera y ascenso de Peso Pluma.

Al final Poncho de Nigris respiró muy hondo y declaró de tanta risa incluso ya le había dolido el estomago. “Que buena risa, te mam*ste. Esas pinch*s risas con las que te dan vida”, dijo De Nigris.

¿Qué dijo Sergio Mayer al respecto?

En una plática posterior, varios de los integrantes de la casa se encontraban en la parte exterior del lugar. Sentados cómodamente en sus camillas de jardín, de pronto se tocó de nuevo el tema de que Sergio Mayer no conocía a Peso Pluma. Antes de que se burlaran de nuevo, Mayer explicó.

(Facebook: Ana María Alvarado

“Está en primer lugar, mis respetos. No sé quién es, ni qué canta, pero qué ching*n”, comenzó su explicación, mientras los demás integrantes de La casa de los famosos también comentaban.

“Yo pregunto quiénes son, con todo respeto”, continuó. “Porque... y lo he reconocido, digo wey, la tecnología va tan rápido que yo estoy en otro pedo, sí... me quedé”.

Entonces Wendy Guevara le da a entender que la vida se mueve más rápido que él, haciendo alusión a su edad y él la interrumpe para decirle en tono de broma: “Niña, respete a su apá”.

Por redes sociales la mayoría de los usuarios comentaron que Sergio Mayer “es como cualquier señor de 60″ que tampoco conocen quién es Peso Pluma. Pero sobre todo la gran mayoría estuvo de acuerdo en que la risa de Wendy es “muy contagiosa” y que el momento de burla que vivieron ha sido uno de los mejores dentro de la casa.