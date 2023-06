Quién va ganando las elecciones en Edomex: así avanza el PREP

El Instituto Electoral del Estado de México dio a conocer los resultados preliminares del PREP (Cuartoscuro)

La casillas cerraron este domingo 4 de junio y dio inicio el recuento de los votos en el Estado de México, con el fin de conocer quién será la persona que gobernará la entidad por los próximos seis años. Por lo que las autoridades en la materia —el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)— darán a conocer toda la información mediante el Programa de Resultados Preliminares (PREP).

En punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) se comenzarán a conocer los resultados preliminares, por lo que aquí puedes seguir la actualización en vivo del PREP:

Delfina encabeza las preferencias (PREP IEEM)

Delfina Gómez adelantó a Alejandra del Moral en el conteo de las actas contabilizadas al corte de las 21:00 horas.

¿Qué es el PREP?

De acuerdo al IEEM, el PREP es un sistema que tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía los resultados preliminares mediante la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas.

“Permite dar a conocer, en tiempo real a través de internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral, con certeza, oportunidad y usando la tecnología más avanzada. Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, se explicó en la página oficial del instituto mexiquense.

El Programa de Resultados Preliminares se realiza en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), lugares donde se concentran las actas de escrutinio y cómputo de cada distrito con el propósito que sean transmitidas al Centro Estatal de Cómputo, en donde se realiza el acopio, digitalización, captura, verificación y transmisión inmediata de los datos asentadas en las actas.

El IEEM prevé la digitalización de las actas desde las casillas (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Debido a la conformación de la entidad, se estarían instalando 170 CATD —tal como ocurrió en 2021—, uno por cada junta electoral, mismas que se ubican en las sedes de las Juntas Distritales y Municipales.

Conviene destacar que el IEEM contempla la digitalización de las actas desde las casillas, esto como un “mecanismo que permita agilizar el procesamiento de las actas en el PREP... es imperante que en el proceso técnico operativo del PREP que al efecto se apruebe mediante acuerdo, sea incluido el procedimiento de actas desde las casillas”.

No obstante, dicho proceso no interfiere con que, para su digitalización, se corrobora que todas las actas cuenten con su código QR correspondiente y que coincida con los datos de identificación, pues al ser capturados se corroboran y en caso de que no ser los mismos se enviará al Centro de Verificación (CV) para su resolución definitiva.

Es importante aclarar que toda la divulgación de los datos, imágenes y bases de datos del PREP están a cargo del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral del Estado de México y de los medios de comunicación oficiales.

¿Qué estuvo en juego en el Estado de México?

Alejandra del Moral y Delfina Gómez fueron las dos únicas candidatas a la gubernatura del Edomex (Cuartoscuro)

En los comicios de este 2023 en el Estado de México sólo se celebraron los comicios para decidir quién sucederá a Alfredo del Mazo hasta 2029, la elección estuvo conformada sólo por dos candidatas:

Alejandra del Moral Vela, candidata por la coalición Va por el Estado de México —conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza—.

Delfina Gómez Álvarez, candidata en común por la alianza Juntos Hacemos Historia —integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Será hasta los comicios federales del 2024 cuando se renueven las presidencias municipales de los 125 municipios, así como la integración del Congreso del Estado de México para la siguiente legislatura.

Conteo rápido dio ventaja Delfina Gómez

Delfina encabeza el conteo rápido (Jovani Pérez/Infobae México)

A las 20:05 horas, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que Delfina Gómez tendría la ventaja con un límite entre el 52.1% y un 54.2%; mientras que Alejandra del Moral quedaría en segundo lugar con el 43.0 al 45.2%, tras una muestra en el 88.1%.