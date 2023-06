Quién es Aarón Mizrhi, el novio de Anette Cuburu, y cómo comenzó su romance gracias a Patricio Borghetti

La presentadora apareció en VLA por última vez el pasado martes 30 de mayo. (Instagram: @anetteoficial)

Anette Cuburu sorprendió a propios y extraños cuando reapareció en su cuenta de Instagram para anunciar su irremediable salida de Venga la Alegría tras aproximadamente 5 años como conductora principal. La oriunda de Mexicali no ofreció ninguna explicación en su comunicado, sin embargo, dejó entrever que muy pronto dará a conocer cuáles fueron las razones detrás de su aparente decisión.

La presentadora de televisión se ha caracterizado por su hermetismo, pues suele mantener muchos aspectos de su vida fuera de los reflectores, tales como sus tres hijos fruto de su matrimonio de siete años con Alejandro Benítez, un alto ejecutivo de Televisa, y sus romance con un mexicano conocido a nivel internacional por su empresa Mizrahi Meats.

Anette Cuburu, Horacio Villalobos, Roger González, Ismael Zhu, William Valdés y Cynthia Rodríguez salieron del programa en el último año. (Twitter)

¿Quién es Aarón Mizrhi?

“El mejor chef del mundo y dueño de mi corazón. Felicidades mi amor!”, fueron las palabras con las que Anette Cuburu describió al hombre por quien volvió a creer en el amor una década después de su divorcio.

El empresario mexicano es reconocido por su conocimiento en carne de res. Y es que no sólo tiene un gran sazón, también es considerado como un maestro de la parilla. Es creador y CEO de Mizrahi Meats, una empresa de importación y distribución de dicho tipo de carne, además de que cuenta con preparación gastronómica por universidades estadounidenses y es fundador del Instituto de Parrilleros.

Aarón Mizrahi tiene 41 años de edad. (Instagram: @amizrahi)

¿Cómo comenzó su historia de amor?

Como nunca antes, Anette Cuburu se sinceró sobre su actual relación amorosa en una entrevista que concedió para Quién.

“Me encargaba de batear a todo el mundo. Mis amigos me hablaban maravillas de Mizrahi pero yo no quería conocer a nadie. Fue gracias a Pato Borghetti que acepté su invitación a salir. Me dijo: ‘ya estoy harto de ver cómo rechazas a la gente, él es un tipazo’”, contó.

Y es que el corazón de la conductora tardó aproximadamente 11 años en sanar tras su brutal rompimiento con Fernando Benítez, con quien había formado una familia. Según explicó para dicha revista, no estaba dispuesta a enamorarse una vez más tras la decepción amorosa que se llevó, pero su compañero argentino fue tan insistente que logró convencerla de aceptar una cita con el empresario.

La conductora y sus tres hijos han salido de viaje con el empresario. (Instagram: @anetteoficial)

Bastaron unas cuantas citas para que surgiera el amor y tras disfrutar de una clase de tiro deportivo, unas deliciosas hamburguesas elaboradas por Aarón Mizrahi y una película de acción protagonizada por Tom Cruise, Top Gun: Maverick, dieron el siguiente paso y formalizaron su noviazgo.

El especialista en carnes también habló para el mismo medio, donde confesó que se acercó con mucho respeto a la exconductora de VLA porque sabía que era madre de familia y no quería provocar algún malentendido. Por esa razón, antes de considerar una relación con la conductora se acercó a sus tres hijos para pedir su opinión:

Anette Cuburu tiene 48 años de edad. (Instagram: @anetteoficial)

“Primero le dije a Alejandro que me gustaba mucho su mamá y le comenté: ‘¿cómo ves si le pido que sea mi novia?’. Su respuesta fue: ‘Anímate, es más, yo me encargo de que te diga que sí’. Después le dije por teléfono a su hija Anette, quien se encontraba en Suiza; y tras la aprobación de los tres, con ellos grabando en su iPad, vinieron las palabras mágicas: ‘¿Quieres ser mi novia?’, le dije, y ella me respondió que sí”, contó Mizrahi.

Finalmente, el empresario reconoció que actualmente mantiene una buena relación con los tres hijos de su novia:

“Son encantadores, los adoro, nos tenemos mucha confianza y cariño. Ella representa todo para mí, es una mujer hermosa en todos los sentidos e imponente; por ella estoy dispuesto a renunciar a la posibilidad de ser papá biológico y sí a ser el mejor papá adoptivo”, comentó.