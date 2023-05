AMLO se posicionó por el caso del perrito arrojado en aceite hirviendo; van por el responsable

López Obrador aseguró que se revisará la Ley Protectora de Animales

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las autoridades ya tienen identificado al hombre que arrojó a un perro en cazo con aceite hirviendo. Detalló que se inició la carpeta de investigación correspondiente y que la orden de aprehensión se encuentra en trámite.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México buscará imputar el delito de maltrato animal por el que la pena va de los 3 a los 6 años de prisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó lo sucedido y destacó la importancia de fortalecer los valores y la conciencia para evitar este tipo de situaciones.

“Sería importante que se haga conciencia de que estas cosas no deben de suceder, de admitirse, y tiene que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida. Tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y a los animales. (…) Es muy importante que sigamos fortaleciendo valores y haciendo a un lado el odio”, comentó el mandatario desde la mañanera este 30 de mayo.

El hecho sucedió el pasado domingo en el municipio de Tecámac, Estado de México, y de acuerdo con los primeros informes de la fiscalía, el sujeto responsable se encontraba armado y previo a la agresión contra el canino, sostuvo una discusión con el dueño de una carnicería (de quien era el cazo donde arrojó al animal). Posteriormente huyó del lugar y se encuentra prófugo.

Aunque la jurisdicción corresponde a las autoridades estatales, Rosa Icela Rodríguez informó que la federación se encuentra en disposición para ayudar a la detención del hombre debido a que “es una crueldad infinita el cómo procedió a tratar así a una animalito y eso no es correcto”.

El código penal mexiquense en su artículo 236 ter estima una pena que va de los 3 a los 6 años de cárcel a toda persona que cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya una plaga.

Además de una multa económica de 200 a 400 días. En caso de que el delito sea cometido por un servidor público encargado del manejo de animales, la pena se incrementará hasta en una mitad.

La SSPC abordó el caso de crueldad animal reportado en el Estado de México que le valdría al responsable de 3 a 6 años de prisión

Sobre la posibilidad de impulsar una iniciativa de ley a nivel federal que incremente los castigos o se haga más estricta en relación al maltrato animal, el presidente aseguró que este caso servirá para determinar si es necesario o si es suficiente con lo que se tiene estipulado.

“Vamos a ver cómo está la ley, hay un artículo en el Estado de México. Vamos a ver sobre este caso si hay una ley o el artículo es lo suficientemente eficaz para el castigo o hace falta reformar la legislación. Y lo que están planteando, que se convierta en una ley federal”, comentó AMLO.

El hecho quedó registrado mediante una cámara de videovigilancia y la grabación circuló rápidamente en redes sociales con la finalidad localizar al sujeto responsable.

Por el momento, las autoridades del Estado México exhortaron a las personas que atestiguaron el suceso a realizar la denuncia correspondiente en la Procuraduría de Protección al Ambiente local o se comunique a los números telefónicos: 800 702 87 70 / (722) 2 13 54 56 o mediante el correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx.