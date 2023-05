Gabriel Soto confesó a qué famosa actriz “le olía mal la boca”; Galilea Montijo y Adamari López entre la lista

Gabriel Soto confesó a qué famosa actriz “le olía mal la boca” (Fotos: Instagram/@gabrielsoto/EFE)

Gabriel Soto se ha sincerado como nunca antes en una reciente emisión de Pinky Promise. El actor mexicano de 48 años de edad acudió al famoso show de internet a lado de su su prometida Irina Baeva, con toda la disposición de revelar datos nunca antes hablados en público, retomar las polémicas de su relación y divertirse con las preguntas que el público les mandó, aunque una de ellas dejó al descubierto que una famosa actriz tenía mal olor de boca.

En una de las famosas dinámicas en las que de no querer responder tendrían que tomar un shot misterioso -que va desde alcohol hasta alimentos desagradables-, al histrión de Televisa le tocó la pregunta: “Tu mejor y peor beso de telenovela”, leyó ante un gran asombro de su actual pareja y la conductora más rosa de México, Karla Díaz.

Aunque el actor dudó mucho en responder o mejor tomarse el misterioso shot, terminó cediendo a los cuestionamientos del público mexicano, pero tratando de forma aparente de cuidar la identidad de la ex compañera que mencionaba, pues de antemano aseguró ser un caballero que por respeto no daría nombres aunque todas las pistas terminar por revelar de forma casi directa de quién se trataba: “Obvio el mejor beso es con Irina. Y el peor beso, pues es que no puedo decir nombres porque eso sería muy feo”, inició.

Adamari López, Martha Julia, Edith González, Ana Patricia Rojo y Galilea Montijo

El actor confesó cuál ha sido su peor y mejor beso de telenovela, asegurando que su prometida Irina Baeva está en la cima

El actor nunca mencionó el nombre de la actriz, pero dio pistas concretas para que sus más fieles fans dieran con la respuesta sin la necesidad de tener que mencionarla, por lo que detalló que se trataba de una compañera de trabajo con la que compartió un papel sentimental en una telenovela de Televisa hecha con el productor Emilio Larrosa, siendo en los primeros años de su carrera.

“Me acuerdo muy al principio cuando empezaba, en algunas telenovelas del señor Emilio Larrosa me tocó besar a una chica que, híjole, le olía muy mal la boca y era mi novia”, expresaba con nerviosismo el actor, pero por más que Karla Díaz y su prometida intentar convencerlo de que diera nombres, solo agregó: “Ya ni siquiera está en el medio... se llama ¡Silvia Pérez!”.

Las candidatas de forma casi inmediata fueron encontradas por sus fans, pues son solo 4 telenovelas en las que trabajó con el afamado productor de Televisa y todas ellas concuerdan con las descripciones y el hecho de haber ocurrido durante sus primeros años de carrera.

Los actores eran pareja en la telenovela "Amigas y rivales" (Foto:Tlnovelas )

-Adamari López: Amigas y Rivales (2001)

-Martha Julia: Las vías del amor (2002)

-Edith González y Ana Patricia Rojo (debido a que la fallecida actriz quedó embarazada y tuvo que abandonar el proyecto a mitad de desarrollo): Mujer de madera (2004)

-Galilea Montijo: La verdad oculta (2006)

Aunque el actor debutó en el año de 1996 con el proyecto Mi querida Isabel, sería hasta el famoso drama juvenil que tendría fama nacional con su polémico personaje Ulises Barrientos El Feo, aunque muchos más recuerdan más el paso que tuvo a lado de la famosa conductora de Hoy en la que de momento es su única telenovela, por lo que ambos proyectos y nombres de las actrices llegaron de forma casi inmediata al imaginario social.

"La verdad oculta" fue la hasta el momento la única telenovela protagonizada por Galilea Montijo, a lado de Gabriel Soto (Foto: captura YouTube)