Quién es el novio millonario de Martha Higareda

La actriz y el empresario tienen una romántica relación

La vida de Martha Higareda ha generado más interés desde que se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a sus extravagantes historias. Los internautas han buscado saber más de la actriz de Amarte duele, y se han llegado a preguntar con quien comparte su vida.

Martha Higareda vive junto a su novio, Lewis Howes, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. La zona de su residencia ha llevado a pensar a algunos de los internautas que sus anécdotas con celebridades de la farándula de Hollywood no son tan descabelladas.

Lewis Howes y la actriz de No manches, Frida, se conocieron hace algunos años. Su noviazgo ha gozado de tranquilidad la mayor parte del tiempo, pero no se ha escapado de las polémicas. Lewis Howes es un empresario nacido en Ohio, Estados Unidos, en el año de 1983. Se trata de un importante autor de libros como “The school of greatness”, “La escuela de la grandeza”.

Martha Higareda y su novio Lewis Howes tienen una relación estable desde hace algunos años (instagram/marthahigaredaoficial)

Sus empresas suelen estar relacionadas, de alguna manera, con el mundo del deporte. SportsNetworker es uno de sus negocios, especializado en el marketing digital de deportes en redes sociales; del mismo modo, la empresa Sports Executives Association, es un sitio web dirigido a ejecutivos de los deportes.

Su afición por el mundo del deporte no es una cosa rara, pues el novio de Martha Higareda es ex jugador de futbol americano; no obstante, una lesión lo llevó a retirarse y a enfocarse en nuevas formas de ganarse la vida. Lewis Howes también es podcaster, un coach de vida y está interesado, igual que su novia, en “el poder de la mente”.

Hace un tiempo, los dos enamorados decidieron mudarse juntos, y comparten una gran casa en Estados Unidos. El nido de amor es continuamente presumido por la pareja, y es que el trabajo de ambos les ha permitido darse una buena vida. Cuando decidieron dar este importante paso en su relación, el ex deportista manifestó su felicidad de por fin vivir junto a su novia luego de dos años durmiendo en camas separadas.

Hace un tiempo, los dos enamorados decidieron mudarse juntos, y comparten una gran casa en Estados Unidos Foto de instagram: @marthahigaredaoficial @lewishowes

Martha Higareda es muy feliz con Lewis Howes, y en más de una ocasión han aparecido juntos en historias de Instagram, fotografías y en el podcast de él, hablando de temas que interesan a los dos.

La polémica en el noviazgo de Martha y Lewis

Martha Higareda no es la primera novia mexicana del empresario. Antes de conocerla, Lewis tuvo una relación de aproximadamente dos años con Yanet García, modelo conocida como “La chica del clima”, quien es exintegrante del programa matutino Hoy.

Un tiempo después de que Martha y Lewis hicieron oficial su relación, Yanet declaró a través de su cuenta de Instagram que el empresario le había sido infiel con la actriz de Niñas mal.

La actriz aseguró que su actual novia es una persona íntegra, pero la expresentadora del clima se mantiene firme en redes sociales

“Terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda)”, escribió en su red social, contestando la pregunta de una seguidora que le pedía un consejo de amor, “Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es super importante sanar antes de empezar una relación”.

Esto no quedó ahí, pues la actriz de Te presento a Laura le respondió: “Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación se mantiene con esa persona y esa relación. Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: es mentira”.

No obstante, Yanet García después volvió a reafirmar su versión y no cambió de opinión.