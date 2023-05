Las “pruebas” que demostrarían que Martha Higareda no mintió

La actriz fue objeto de burlas por sus anécdotas que fueron cuestionadas por múltiples usuarios (Foto: Instagram)

En los últimos días Martha Higareda se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que usuarios expusieran las veces que la actriz mexicana realizara declaraciones que fueron tomadas como “difíciles de creer”.

Y es que como parte de sus intervenciones en el podcast que conduce junto a Yordi Rosado, la también productora ha narrado anécdotas un tanto inverosímiles o hasta “fantasiosas”, tal como lo han señalado algunos usuarios en Internet.

Las historias de la actriz de 39 años tienen que ver con aspectos personales, como que comenzó a hablar a sus cuatro meses de edad; sucesos paranormales, como cuando contó que se le apareció un ser “con aspecto de Fauno y patas de cabra”; hasta sus peculiares encuentros con famosos internacionales como Ryan Gosling, Prince, Jared Leto y Robert Pattinson.

Martha Higareda ha sido objeto de burlas y memes en las redes sociales (Foto: Instagram@marthahigareda)

Estas anécdotas fueron recopiladas en video, tomadas de distintas entrevistas que la estrella de Amarte duele ha concedido al paso del tiempo, y han sido motivo para que múltiples usuarios de redes sociales se burlen de ella, desconfíen de su veracidad y la hayan hecho objeto de hilarantes memes.

Sin embargo, recientemente los fans de la productora de Reinas en fuga se empeñaron en demostrar que la famosa no es “mitómana” ni “mentirosa”, como tantas veces le dijeron en las redes.

Es así que algunos usuarios dieron a conocer por medio de publicaciones en Twitter, Facebook y TikTok “pruebas” de que la famosa efectivamente no estaba mintiendo.

La actriz defendió su libertad de compartir historias

Por ejemplo, una página llamada “La Stormi” compartió una serie de imágenes que revelarían información que coincide con las declaraciones de Higareda, especialmente las que tienen que ver con actores famosos y su paso por Hollywood.

Entre las imágenes presentadas se le puede ver a la mexicana posando al lado de Jared Leto, dejando abierta la posibilidad de que en el pasado fue cortejada por el protagonista de Morbius, como ella lo contó en una de sus entrevistas, cuando aseguró que en aquel momento tenía novio y era “muy cuadrada”, por lo que prefirió no ser infiel con el actor estadounidense.

Además, fue compartida una foto de Martha donde aparece al lado de Keanu Reeves, cuando filmaron la película Street King en 2008, cabe recordar que por aquella época se rumoró que la también productora y el actor de The Matrix sostenían un amorío.

Jared Leto convivió con Martha en 2018, y la mexicana lo comentó en 2019 (Foto: Recorte de pantalla)

Una de las declaraciones más cuestionadas de Martha Higareda es en la que expresó que rechazó protagonizar una película en Hollywood al lado de Robert Pattinson, estrella de Crepúsculo, pues prefirió grabar en México No manches Frida, en apoyo al cine nacional.

Pero de acuerdo a la información presentada, Z la ciudad perdida fue la película que Higareda rechazó y que terminó siendo un fracaso: no logró recuperar su inversión por lo que perdió alrededor de 14 millones de dólares.

Las "pruebas" indican que Martha sostuvo un romance con un conocido productor (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, No manches Frida tuvo un costo de producción de 3 millones de dólares y recaudó 25, convirtiéndose en un éxito y en una de las cintas más taquilleras del país, por lo que Martha Higareda habría tomado una muy buena decisión en su afán de no abandonar el cine nacional.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que últimamente ha dado un giro su carrera. En ese momento porque iba a hacer No manches, Frida no la hice. Y mi agente en ese momento me dijo ‘cómo es posible, este es un proyecto muy padre’. Y yo le dije que me gustaba hacer cosas en mi país”, dijo en su momento la famosa.

La anécdota que contó de cuando se le salió un moco con Keanu Reeves pudo ser cierta, ya que sí grabó película con él e incluso hubo chisme de que tuvieron romance. pic.twitter.com/O6t5SFMgWI — ¡OMG! (@omgchismes) May 8, 2023

En la “presentación de pruebas” se menciona que Martha fue pareja de Cory Brusseau, productor y escritor muy reputado en Hollywood. Por esta razón y por el hecho de que la actriz lleva 15 años teniendo incursiones en la industria estadounidense, no parecerían tan descabelladas las reuniones de la mexicana con famosos de la escena internacional.