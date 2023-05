Así se burló Luis Hernández “Matador” de las historias de Martha Higareda

Luis Hernández contó una historia al "estilo Martha Higareda", pero era una burla (Foto: Instagram @marthahigareda/ @elmatadorpr15)

En días recientes, el nombre de Martha Higareda ha causado una serie de polémicas y burlas en redes sociales por las “increíbles” anécdotas que ha contado en un podcast con Yordi Rosado. Debido a que algunas historias parecen “irreales”, diferentes personas han catalogado a la actriz como una persona con mitomanía.

Aunque la protagonista de Amar te Duele ha salido a defenderse de los señalamientos en su contra, las burlas han seguido. Fue por ello que un ex futbolista profesional se animó a subirse al trendding de las historias de Martha Higareda y tomar con humor todo lo que se ha comentado en días recientes sobre la actriz mexicana.

Se trató de Luis Hernández el Matador, quien recordó su entrevista con el productor mexicano y los detalles personales que contó aquel día.

Martha Higareda provocó una serie de memes por sus increíbles anécdotas (Captura de pantalla: Twitter/@EsDeMamador)

A través de redes sociales, el Matador compartió un mensaje al “estilo Martha Higareda” y reconoció que él es el “chico del apartamento 512″, historia que cuenta una canción de Selena Quintanilla. Su mensaje en tono de burla rápidamente se viralizó, por lo que algunos seguidores del ex delantero compartieron su sentido del humor.

Así lo redactó Luis Hernández en redes sociales:

“Así es Yordi, yo era el chico del apartamento 512″

Además, acompañó su publicación con una fotografía de aquella ocasión en la que conversó con el presentador de televisión.

Y es que cabe recordar que en la letra de la canción de la “reina del Tex Mex” narra cómo la protagonista de la historia está enamorada de un joven y lo único que reconoce es el número de apartamento. “El chico del apartamento 512, el que hace a mi pobre corazón saltar, es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar”, por lo que el ex jugador profesional se adjudicó el protagonismo de aquel tema popular de Selena.

Luis Hernández se burló de Martha Higareda (Twitter/ @elmatadorpr)

De inmediato algunos internautas le recordaron al Matador el penal que falló contra Alemania y que determinaría el destino de la selección mexicana en el Mundial Francia 1998, pero otros más le siguieron su idea al compararlo con un personaje de una película de Marvel.

“Así es Yordi, yo falle ese gol contra Alemania”, “así es Yordi, en algún momento Martha Higareda me invitó a grabar No Manches Frida 2, y que yo en ese momento porque iba a hacer Guardianes de la Galaxia Vol. 2 no la hice”, “Si Yordi yo participe en Guardianes de la Galaxia 2″, fueron algunos comentarios que surgieron.

Fue en junio de 2021 cuando Yordi invitó al Matador a su programa de entrevistas y charlaron de futbol, su vida personal y otras anécdotas cuando jugó con la selección mexicana. Así que ese recuerdo lo usó para asegurar que inspiró una canción de la fallecida cantante, Selena Quintanilla.

Martha Higareda se defendió de las críticas que ha recibido

La actriz defendió su libertad de compartir historias

Después de todo lo que generó la historia de “aprendí a hablar a los cuatro meses”, o sus encuentros con actores como Robert Pattinson y Keanu Reeves, la también productora se animó a compartir su punto de vista sobre los señalamientos en su contra por ser “mentirosa”.

Durante una entrevista para Chisme no like! reconoció que no es la única en tener aventuras de este tipo, ya que apuntó que Yordi también tiene historias que parecen ilógicas, pero apuntó que tiene toda la libertad de contar lo que quiera y el público es libre de creerlas o no.

“Son historias desde hace 20 años de carrera, yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no... Creo que lo mejor que puede hacer uno es reírse de sí mismo, creo que cada quien tiene la libertad de sentirse como quiera”, argumentó.