Guadiana presumió su sombrero firmado por JC Chávez en debate de Coahuila

El candidato a la gubernatura de Coahuila presumió su sombrero firmado por el Gran Campeón Mexicano y adelantó que buscará rifarlo en las redes sociales.

A menos de dos meses de la jornada electoral para la gubernatura del estado de Coahuila, los cuatro candidatos se dieron cita en el primer debate. Uno de los personajes que causó mayor polémica fue Armando Guadiana Tijerina, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien aprovechó su espacio para presumir su sombrero firmado por Julio César Chávez y anunciar su rifa en las redes sociales.

Luego de haber tenido una breve intervención en el eje temático relacionado con el agua en Coahuila, el abanderado de Morena fue el candidato designado para inicar con la ronda correspondiente a “educación, niñez y juventud”. En ese sentido, el moderador Javier Solórzano le cedió la palabra.

Aunque pareció abordar el cuestionamiento de las escuelas de tiempo completo, Guadiana Tijerina hizo una pausa y aprovechó para continuar con el discurso en torno a su prenda de vestir, el cual no pudo continuar debido a la interrupción de Solórzano, en el bloque previo, para abordar el siguiente tema determinado en la agenda .

El candidato ocupó tiempo del bloque "niñez, juventud y educación" para hablar de su sombrero (Captura de pantalla)

“A mí me tocó de esa manera. Desgraciadamente con el crecimiento de la población ha habido esa problemática y está pasando eso. pero déjenme terminar. No puedo irme porque tengo el compromiso de rifar este sombrero que tiene la firma del campeón Julio César Chávez en redes sociales. No me lo vayan a robar aquí, porque ya saben aquí está difícil el tema. Mejor me aguanto”, declaró.

Y es que, minutos antes, cuando finalizó su intervención en torno al tema del agua en la entidad que busca gobernar, Guadiana intentó hacer una broma al pedir permiso para ir al baño. Acto seguido, comenzó a hablar acerca de su sombrero, pero el moderador del debate le impidió continuar para poder avanzar en la programación del primer encuentro de los candidatos rumbo al proceso electoral 2023.

En tanto, acerca del tema educativo, el candidato morenista hizo énfasis en su propuesta para otorgar becas para las y los estudiantes de nivel superior en la entidad. Respecto a las escuelas de tiempo completo, adelantó que podría considerar volver al modelo educativo que estuvo en entredicho a principios del año 2022 por iniciativa del gobierno federal..

Información en desarrollo*