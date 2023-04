Anahí recreó look de “Sálvame” desde Canadá a casi 20 años de su lanzamiento con RBD

El clásico sombrero rosa ha sido uno de los elementos más dintintivos de RBD (Fotos: Instagram/@rbd_musica)

El regreso de RBD para Anahí ha sido un tema sumamente serio, pues la cantante pop se ha comprometido con darle a los fans de la agrupación lo que desde el año 2009, tras su separación, añoraban: Mia Colucci de vuelta.

Por ello, la también actriz ha recreado uno de los looks más importantes que inmortalizaron su personaje en la telenovela Rebelde (2004 para Televisa) hace casi 20 años atrás. Se trata del famoso sombrero vaquero rosa, las grandes botas de nieve y demás detalles que portó durante las grabaciones del videoclip Sálvame. Motivo por el que ha cobrado gran viralidad en redes sociales, haciendo su nombre y la canción tendencia, tal y cómo ocurrió semanas anteriores cuando se realizó su famoso flequillo.

Aunque de momento se desconoce cuáles son las intenciones de haber regresado al famoso lugar donde filmó durante el año 2004, Alberta, Canadá, los pequeños adelantos han permitido saber que su fotógrafo de cabecera, Uriel Santana, nuevamente está detrás del proyecto, que podría ser una nueva portada de revista o incluso un video musical ya que filtraciones en internet así lo han dejado ver en las últimas semanas.

Las fotos que le realizaron a la cantante aún se desconoce para qué serán. (Instagram)

Comentarios positivos de todo tipo han inundando redes sociales como Twitter y TikTok, dejándole saber a la intérprete de éxitos en solitario como Mi Delirio, Corazón de Bombón o Me Hipnotizas que los años no han pasado sobre ella, pues aseguraron que Anahí incluso ha logrado superar el gran furor que causaba en el año 2004 ahora que reinventó su clásico look con una tendencia de alta costura que ha robado miradas y suspiros.

“No puedo creer lo perfecta que se ve Anahí con el look de Sálvame a tantos años de haber hecho ese video musical”. “El sombrero vaquero es el básico, pero lo que ha hecho ahora con toda la intención de recrear pero reinventando ese accesorio rosa que le ha dado la vuelta al mundo”. “Sigo sin entender cómo controla el frío, sonríe tan perfecto a la cámara y se ve como una diosa”. “No soportamos todo lo que Anahí estará dando para el regreso de RBD, porque esto no es la primera vez que nos deja ver que está dispuesta a dejarlo todo en la gira del adiós para complacer a los que no pudimos en el pasado”, reaccionaron.

“El himno a los corazones rotos”

"Sálvame" es la canción más exitosa de RBD. (Instagram/@anahi/@rbd_oficial)

El tema fue compuesto y producido por Pedro Damián, Max Di Carlo, Carlos Lara Galván y Pedro Múñoz Romero, siendo lanzado el 15 de marzo de 2005, aunque desde su publicación pintó para ser la canción más popular del disco. Esta balada logró tanta fama que no solo se posicionó en las listas de popularidad como el número uno por casi un año, sino que repitió dicha hazaña en casi todos los países hispanohablantes como Colombia, España, Argentina, Perú, Costa Rica y demás.

Aunque por un periodo largo la canción no se encontraba disponible en plataformas digitales o incluso tiendas físicas, debido a problemas legales de la empresa, su creadora y la disquera, a más de 17 años años de su lanzamiento regresó y con ella una ola diferente de hacer algo popular en internet: los memes.

El videoclip protagonizado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera ha tenido gran recepción debido al peculiar sombrero rosa y la nieve (Foto: Twitter/@MarcoMichh)

El sombrero rosa y la nieve se convirtieron en elementos referentes a la temporada de frío en México y con ello, para los habitantes de la CDMX y el EDOMEX, la oportunidad de asistir al Nevado de Toluca y recrear la escena del video.