Así ha cambiado Imanol Landeta, cantante de “Como canica”

Imanol Landeta se alejó de los reflectores en 2015 debido a su problema de calvicie. [Archivo]

Las estrellas infantiles tienden a permanecer en el gusto de la gente por varios años, ya que su carisma los mantiene en la cima de la fama. Aunque en muchas ocasiones esto llega a cambiar, ya sea por los escándalos que los alejan de su público o por decisión de los artistas de salir de los reflectores, como fue el caso de Imanol Landeta.

Te puede interesar: Daniela Luján e Imanol se reencontraron en programa de TV

La canción Como canica se volvió en un hit musical durante 1998, convirtiéndose en una de las favoritas de los niños y niñas de la época, además de algunos adultos que se dejaron contagiar por su pegajoso ritmo. Sin embargo, era poco conocido el cantante que la interpretaba, conocido como Imanol, hijo del actor Manuel Landeta.

Su carrera en la actuación había comenzado en 1993 con participaciones en Plaza Sésamo, siendo su incursión en la película Última llamada en 1996 con la que empezaría a llamar la atención. Dividió su éxito entre el canto y la actuación, consolidándose como una de las estrellas juveniles más queridas.

Te puede interesar: Dos productoras se pelean la bioserie de Chabelo

Pese a toda la fama que había cosechado, decidió alejarse de los reflectores por una cuestión personal, relacionada con la calvicie que heredó de su padre, razón por la cual consideró no tenía oportunidad de ser galán de telenovela. Incluso durante una entrevista en 2021, mencionó que en sus últimas apariciones habían tenido que implementar diversos trucos para generar el efecto visual de que aún tenía gran cantidad de cabello.

El ex actor ha dedicado su tiempo a otros proyectos relacionados con sus pasiones. (Foto: Facebook)

“Empecé a quedarme pelón a los 14 años. Me tocaba el cabello y salían pelos. A los 22, 23 años ya se me veía la lona y teníamos que hacer malabares para que pareciera que todavía tenía una gran mata”, relató el ex cantante durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El Minuto que cambió mi destino

Como luce actualmente Imanol Landeta

El intérprete de Como canica tuvo una reaparición ante las cámaras en el programa Envinadas, en donde sorprendió a la actriz Daniela Lujan, quien ha confesado haber tenido un amor platónico con Landeta cuando eran compañeros en Plaza Sésamo.

Te puede interesar: El actor Guillermo Collard denunció que lo asaltaron dos veces y la policía se negó a apoyarlo

Imanol apareció con un aspecto que pocas veces tuvo durante sus papeles protagónicos en melodramas, con una gran barba y una gorra, cubriendo de esta forma el problema que lo alejó de la carrera que forjó durante tanto años. Siempre fue común verlo con el cabello largo, y pocas veces con barba y bigote, algo que se ha hecho característico en las imágenes que sube a las redes sociales.

Su último papel fue en 2015 en la telenovela Amor sin reserva, en donde realizó el papel de Julián Cisneros dentro de la producción de Fernando Sariñana. Luego de abandonar el mundo del espectáculo, Imanol se dedicó por completo a sus estudios en Administración.

Imanol tuvo una reaparición en el programa Envinadas durante 2023 (Foto: Captura de pantalla YouTube)

A través de su cuenta de Instagram ha demostrado como cosecha sus propias frutas y verduras, combinado con el cría ganado y su proyecto dedicado a la apicultura llamado Amarillo Colmena. Entre otras aficiones se encuentra la pintura, los caballos, las motocicletas y la fotografía.

El actor es padre de un niña de nombre Julia, producto de su matrimonio en 2018 con María Julia Ruíz, aunque se terminaron divorciando en 2020, en términos no agradables, por lo que incluso tuvo que reaparecer en los medios para pedir que su ex pareja no lo apartara de su primogénita.

La responsabilidad por sus estudios que le inculcaron sus padres, Manuel Landeta y Angelina Martí, le permitió tener una forma de sobrevivir tras dejar atrás su carrera en la actuación. Situación que llega a ser contraproducente para otros artistas juveniles que no crean una vida lejos de los reflectores.