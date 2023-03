Juan Soler negó haber tenido relaciones con una cabra

El conductor señaló que en su juventud realizó acto íntimo con una cabra en el programa "Miembros al Aire" en 2019

Hace unos años el actor Juan Soler formaba parte del cuadro de conductores de Miembros al aire, donde entonces relató que en su juventud, a los 15 años, había tenido un encuentro íntimo con una cabra.

En su momento la declaración pasó un tanto desapercibida, pero desde hace unas semanas se volvió viral y el histrión argentino nacionalizado mexicano fue señalado de haber practicado zoofilia. Es por ello que ante las constantes críticas, comentarios y hasta memes, Soler alzó la voz ante la polémica revivida en internet.

En aquella declaración que salió al aire hace tres años, Soler compartió que sostuvo intimidad con dicho animal cuando era adolescente, detalló el momento y expresó que no solamente él practicó esa actividad, sino que entre cinco personas sometieron a la cabra para que les practicara sexo oral.

Tras revivir la declaración del actor, sus redes sociales se inundaron de memes (Foto: Twitter)

“La cabrita tiene, bueno hacen así con la boquita, neta y al final éramos cinco, yo era el tres. Pero no muerde, te hace como así (hizo referencia a caricias)”, dijo entonces el actor de Locura de amor.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar y el actor de La mexicana y el güero recibió decenas de comentarios en sus redes sociales.

“Qué onda con lo zoofilia que fue eso”, “Aquí está tu cabra, de nada”, “Ahora entendemos que no te gustan las mujeres trans porque te laten más las cabras”, “Con razón resultó que eres transfóbico, pues no te gustan las mujeres que no nacieron ‘con lo suyito ahí’ porque no son cabras o sepa con qué más animales hiciste eso, cerdo”, son algunos de los mensajes que se pudieron leer.

Sin embargo, ahora Soler aseguró que todo se trató de un guion establecido (Foto: Twitter)

Sin embargo, y luego de ser duramente señalado en las redes sociales, fue en la más reciente emisión del matutino Sale el sol donde el famoso conductor se refirió al tema y señaló que en realidad no tuvo intimidad con la cabra, tal como lo aseguró, sino que fue parte de una dinámica en Miembros al aire.

“Un programa que tuve que hacer para una cadena hermana donde se nos dio un guion, era un programa para adultos. Entonces yo tenía que decir que tuve sexo con una cabra. Sí, lo hice (leer el guion), me divertí mucho, la gente se divirtió mucho”, externó.

Actualmente Soler sostiene un noviazgo con su compañera de 'Sale el sol' Paulina Mercado (Captura YouTube: Imagen Entretenimiento)

Soler dijo en Sale el sol que le gustaría “catafixiar” ese bochornoso momento de su vida y “eliminar” a quienes han sido intolerantes con él. “Esto fue en el 2019, hace 3 años, lo catafixiaría quizás sacando a tanta cantidad de intolerantes o quizás con otro tipo de programa o con otro tipo de relaciones, de guion”, agregó.

Juan Soler y el comentario por el que fue tachado de “transfóbico”

Y es que la anécdota de la supuesta experiencia con la cabra hizo ruido en las redes sociales luego de que Juan Soler fuera calificado como “transfóbico”, por señalar en Sale el sol que no le gustan “los amores modernos”.

El conductor aseveró que no le gustan los amores modernos y las mujeres que tienen lo "suyito" de nacimiento.

En el juego “Confesiones de amor” del programa matutino de Imagen Televisión, la periodista Ana María Alvarado le preguntó a Soler si hay alguna característica común entre todas las parejas que él ha tenido, a lo que el argentino responde que sí “se parecen en el género, son todas mujeres” y prosiguió “esos amores modernos, eso de que mujeres con pene no me gustan”, lo que desató las risas de sus compañeros.

Tras ello, Alvarado le preguntó si le gustaban las mujeres femeninas, a lo que Juan Soler continuó “me gustan las mujeres que tengan lo suyito desde el nacimiento”, y finalizó su intervención diciendo que el común denominador de sus parejas es que todas han sido buenas mujeres.