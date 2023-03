Qué se sabe de Natanael Cano y los disparos que recibió su auto en Cancún

La camioneta de Natanael Cano fue balaceada en Cancún (Instagram/ @natanael_cano)

Uno de los artistas más controversiales de la actualidad se trata de Natanael Cano, el cantante de corridos tumbados ha protagonizado diferentes polémicas, pero la tarde del lunes 27 de marzo trascendió la noticia de que el compositor mexicano habría sufrido un supuesto ataque con armas de fuego.

A través de redes sociales surgió el reporte de que la camioneta del intérprete de Amor tumbado recibió impactos de bala en las afueras de un antro en Cancún, y más tarde fue abandonada en las calles de la ciudad, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes.

Natanael habría acudido a un antro de Cancún a celebrar su cumpleaños número 22; sin embargo, durante la madrugada del sábado 25 de marzo habría protagonizado una pelea que terminó en una persecución en las avenidas principales de Cancún y con disparos de arma de fuego.

La supuesta camioneta de Natanael Cano fue abandonada en el Bulevar Colosio de Cancún (Captura Twitter)

Hasta el momento el cantautor regional mexicano se encuentra bien pues no sufrió ningún daño físico. Natanael confirmó que se encontraba en buen estado, ya que a través de sus redes sociales subió una historia temporal a Instagram en la que lamentó la situación que se desató durante su cumpleaños.

Aunque no dio detalles de qué pasó dentro del antro al que acudió, insistió que se debió a algo que él no hizo. “Me arruinaron mi cumpleaños por algo que no hice, ni modo”, redactó.

En una segunda historia lamentó el desorden y caos que provocó en la capital de Quintana Roo, por lo que se disculpó con los habitantes del lugar.

“Una disculpa a mi gente de Cancún”

El cantante de "corridos tumbados" subió una historia a Instagram en la que lamentó la situación (Instagram/ @natanael_cano)

Pero, aquel mensaje no permaneció por mucho tiempo en redes pues más tarde el cantante de Y si me miran borró el contenido, por lo que generó dudas entre sus seguidores y fans.

Debido a las condiciones en las que se dio el suceso, en cuanto las autoridades de la Fiscalía del Estado recibieron el reporte de una camioneta abandonada en el bulevar Colosio de Cancún mandaron a los peritos para recabar información sobre el acontecimiento e iniciar las investigaciones correspondientes.

El vehículo fue asegurado por las autoridades, hasta ese momento no tenían reporte de que se tratara de la camioneta de Natanael Cano.

Natanael Cano festejó su cumpleaños 22 en Cancún (Foto: Instagram/natanael_cano)

Para la tarde del lunes 27 de marzo, a través de una conferencia de prensa en el Complejo de Seguridad de Quintana Roo, el fiscal Óscar Montes de Oca descartó que el vehículo y la balacera acontecida tuviera relación directa con Natanael Cano, pero insistió que las investigaciones continuarán.

“No hay evidencia de que haya habido alguien del medio artístico en esos momentos; sin embargo, puede darse más adelante”

Las autoridades de Quintana Roo descartaron el supuesto atentado contra Natanael Cano, por lo que el incidente no lo relacionaron directamente con el cantante mexicano.

En cuanto al suceso que dejó como resultado la camioneta abandona, la FGE confirmó que se debió por una discusión dentro de un bar. “Todo se origina al interior de un restaurante-bar y de ahí inicia una persecución entre las dos camionetas por diversas avenidas. Uno de ellos saca un arma de fuego y acciona contra la camioneta que fue encontrada y abandonada en un punto de la ciudad”

Además detallaron que el vehículo de lujo tenía diversos impactos de bala en los costados, así como sus llantas ponchadas por disparos, también el vehículo también presentó abolladuras por cochar contra la banqueta.