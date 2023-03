El Señor Aguilera reaccionó a la muerte de Xavier López Chabelo: “Fue una gran aventura”

señor aguilera y chabelo (Archivo)

Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como El Señor Aguilera, trabajó durante décadas en el programa En Familia con Chabelo, por lo que, tras el fallecimiento de Xavier López, el famoso rompió el silencio y dio su pésame a la familia.

Fue durante una entrevista con Foro Tv donde el hombre que se popularizó por su sección “cuates de provincia” habló sobre su relación con el artista que partió a los 88 años.

“Era un profesional para mí, una gran aventura el poder estar con don Xavier más de la mitad del programa. El 17 de febrero es su cumpleaños, yo lo sentí muy contento, nos quedamos de ver para hacerle una entrevista y ya no se dio”, comentó en primera instancia.

Visiblemente triste por la muerte de Chabelo, El señor Aguilera remarcó que, pese a las controversias que han existido a lo largo de los años, él se encontraba muy contento por todo el tiempo que compartió con el artista.

“Asimismo, le doy el pésame a todo México, porque teníamos un gran público, nos veían muchos países, en fin era muy querido y hoy me levantaron con esa noticia y sí estoy dolido, pero también me siento bendecido por la gran oportunidad de haber compartido escenario con este señor, porque luego se cuentan muchas cosas, pero él fue un gran compañero de trabajo, un gran jefe e hicimos cosas lindas dentro del entorno de este medio que es la televisión”, apuntó y agregó: “Yo me siento muy afortunado de participar en uno de los programas más longevos, me tocó estar yo presente como conductor en dos récord Guinness en el programa con Chabelo”.

El Señor Aguilera recordó cómo fue el tiempo que colaboró con Chabelo y durante todo el momento se mostró sumamente conmovido por el doloroso hecho de la muerte de su excompañero de foro.

“Trabajábamos los sábados y los domingos, fueron muchos años, yo estaba muy chiquillo y él se portó muy bien conmigo y bueno, qué te puedo decir, me duele mucho, estaré en contacto con su familia en unos momentos más y me siento con un impacto muy grande, porque aparte, a pesar de todos esos detalles y de que todos sabíamos su edad, yo acababa de hablar con él, lo sentí muy lúcido, muy cordial y teníamos la intención de vernos”.

Finalmente, Jorge Alberto Aguilera rememoró el legado de Xavier López: “Chabelo es recordado como uno de los iconos de la televisión mexicana, es uno de los pioneros, de los precursores con una idea muy puntual”.

Cabe recordar que por casi 50 años, desde las 07:00 horas de las mañanas del domingo se podía sintonizar desde Televisa el programa En Familia con Chabelo, el cuál se ganó el corazón de muchas generaciones por los conocidos cuates de provincia, las catafixias, escaleras locas y los Muebles Troncoso.

Jorge Alberto Aguilera participó en el programa desde 1990, cuando llegó por invitación de Xavier López y, en una antigua entrevista para Infobae México el locutor recordó cómo conoció al famoso.

