Luis de Alba denunció malos tratos en el aeropuerto de Reynosa tras solicitar una silla de ruedas

Luis de Alba denunció que personal del aeropuerto se negó a prestarle una silla de ruedas. (Foto: Twitter)

El comediante Luis de Alba denunció mala atención por parte de personal del aeropuerto de Reynosa luego de solicitar una silla de ruedas para poder trasladarse dentro de las instalaciones. Incluso fue evidenciado que los empleados parecían estarse burlando de la situación.

Luis de Alba es conocido por su afamado personaje de El Pirruris, además de sus diversas actuaciones en cine, teatro y televisión que lo ha llevado a ser uno de los cómicos más reconocidos del país. En los últimos años, la salud del comediante se ha visto mermada por distintos accidentes que ha sufrido, como el acontecido en 2021, en donde tras un tropiezo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente luego de presentar una fractura en el fémur derecho.

Ante esto fue recomendado por los doctores de hacer traslados largos en silla de ruedas, medida de protección luego de otras caídas que ha llegado a tener el llamado Pirruris. De Alba se encuentra realizando un show de nombre Caravana de la Comedia, junto a Alejandro Suárez y Bettina Salazar, esto en Reynosa.

El cómico denunció que personal del aeropuerto se negó a prestar una silla de ruedas argumentando que no contaban con una en ese momento, sin embargo su compañero Alejandro Suárez mencionó que pedían que El Pirruris se presentara en mostrador para confirmar que requiere de la atención para traslado.

“Pésimo, es la primera vez en mi vida que después de los accidentes que he tenido, que no hay sillas de ruedas para los que somos discapacitados”, son las declaraciones hechas por Luis de Alba, mismas que estuvieron documentadas por reporteros del programa De Primera Mano.

El comediante se encuentra realizando una gira en Reynosa junto a Alejandro Suárez y Bettina Salazar Foto: Instagram/@nochedebuenastv

Estas palabras fueron interrumpidas él ex integrante de La Carabina de Ambrosio quien detalló “Mi compañero estaba sentado allá, no puede caminar y no nos dan una silla. Nos dicen ‘Se tiene que presentar aquí', oye que nos den entonces una silla para traerlo”.

Las cámaras del programa lograron filmar a dos empleados quienes presuntamente se encontraban burlándose de lo que estaba aconteciendo con el comediante y sus acompañantes. Además el conocido Pirrurris declaró que le hicieron llenar formularios que desde su punto de vista son innecesarios para poder brindar la atención a alguien que la necesita.

“Es absurdo, una forma para decir que yo estoy capacitado para subir a un avión, pues que me traigan a un doctor para que él me diga si o no. O la señorita si es doctora que me revise”, finalizó el cómico sobre la situación que tuvo que vivir en las instalaciones del aeropuerto.

En todo momento se pudo observar el malestar que tenían los tres comediantes por lo que estaba aconteciendo, en algo que catalogaron como una falta de humanidad o simplemente una mala atención por parte del personal que debería estar capacitado para este tipo de situaciones.

Su compañero Alejandro Suárez se mostró molesto de lo que estaba aconteciendo (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial).

El accidente de Luis de Alba

En septiembre de 2021, el cómico tuvo que ser intervenido de forma quirúrgica luego de sufrir una caída mientras se encontraba brindado una entrevista para un programa en Monterrey. Esto le provocó una fractura periprotésica del fémur derecho, el cual centralizaba la zona afectada en la cintura.

Ante las especulaciones que surgieron en ese momento, fue el mismo Luis de Alba quien salió a confirmar la noticia, agradeciendo a las personas que habían manifestado una preocupación por su salud. La operación resultó todo un éxito, sin embargo a dos años del accidente sus traslados largos deben ser en silla de ruedas para evitar la fatiga y molestias en la zona operada, esto siendo recomendación de los doctores luego de varias intervenciones previas que había tenido el comediante en zonas similares.