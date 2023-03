Por qué Diego Boneta cambió su nombre artístico y llegó a confesar su admiración por Tom Cruise

El actor confesó los retos que enfrentó para entrar al mercado estadounidense Foto: Diego Alva/Infobae México

Algunos lo conocieron cuando participó en un reality show de canto infantil, otros en telenovelas para niños y muchos más en la generación “rebelde” del momento. Sin embargo, Diego Boneta forma parte de un selecto grupo de estrellas juveniles mexicanas que no solo han conquistado México, sino también el sueño dorado del mundo del entretenimiento: Hollywood.

Sin embargo, cumplir dicho sueño como lo ha sido protagonizar la comedia romántica original de Paramount + At Midnight le demandó fuertes requisitos como el tener que cambiar su nombre artístico por no encajar en el estereotipo de “cómo es un mexicano”, ser egresado de Televisa y más.

“En años no me dieron un casting para hacer una película en México porque decían que no parecía mexicano y Carla Hool, una directora de casting, me marcó de la nada para decirme que vendría a México a fin de realizar pruebas para Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian y entonces, fue el primero que hago en mi vida; ya después terminé haciendo más audiciones en Los Ángeles”, inició el actor en el espacio digital de Roberto Mtz.

El actor tuvo que cambiar su apellido artístico Foto: Diego Alva/Infobae México

Ante la presión que eso significó para su carrera, se le recomendó tener que hacer un ligero cambio en cómo se había presentado ante los medios de comunicación y fans al principio de su carrera: “Uno de mis agentes, llega conmigo ‘Diego, a ver, tú eres latino tienes dos apellidos, ¿verdad?, ¿ por qué no tratamos de ir como Diego Boneta a un casting a ver qué pasa ?’”, siendo el momento que cambió su carrera profesional.

“Fue una cachetada, cuál fácil, empezar de cero, cuatro casting semanales por dos años y medio, no me quedé con absolutamente nada, clases de actuación, conocer la industria, qué es un agente, qué es un manager”, recordó luego de narrar cómo Hool lo llamó para invitarlo a probar suerte en la película Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian, cinta a la que no logró ingresar pero si fue el inicio de su faceta como actor hollywoodense.

Tom Cruise en la vida de Diego Boneta

El actor que conquistó a toda una generación de niños y adolescentes gracias a su interpretación en telenovelas como Misión S.O.S. y Rebelde (2004) compartió créditos con la celebridad estadounidense durante La era del rock, película musical que se estrenó en 2012, luego de lograr ingresar a proyectos como Pretty Little Liars, Mean Girls 2, Lindas mentirosas.

Tom Cruise e y Diego Boneta protagonizaron una película (Foto: Getty Images)

“Tom fue mi mentor durante todo ese proceso, fue algo increíble, fue algo que me cambió la vida y es algo que en la vida se me va a olvidar. Y cuando pueda… no soy Tom Cruise, pero cuando pueda hacer algo así por alguien más, es algo que voy a hacer”, confesó.

“Me dijo ‘Me encantaría darte películas para que veas, guiones para que leas’, me daba como tareas”, resaltó Diego. Otra cosa que le dijo el estadounidense fue: “Y si hay alguna escena de la película o algo que te está costando más trabajo, dime y trabajamos juntos”, agregó.

Por qué Diego Boneta dejó la música

Diego Boneta fue parte de Televisa Niños (Foto: Televisa)