Carlos Acevedo aseguró que peleará el puesto con Guillermo Ochoa rumbo al 2026

Carlos Acevedo no fue incluido en la última convocatoria de la Selección Mexicana (Foto: Instagram/@carlos_al1)

Luego de que Guillermo Ochoa diera a conocer sus intenciones por llegar a una sexta Copa del Mundo con el Tricolor; Carlos Acevedo, guardameta del Santos Laguna y señalado como el relevo generacional de su colega que milita en la Seria A, se dijo listo para afrontar la competencia por el arco de la selección mexicana en el proceso encabezado por Diego Cocca rumbo al 2026.

En entrevista con W Deportes, el cancerbero guerrero se mostró consciente de la jerarquía que tiene Guillermo Ochoa, quien es considerado uno de los mejores guardametas en la historia del futbol mexicano. Sin embargo, está dispuesto a competir por la titularidad de cara a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Las pocas convocatorias que me tocó estar con él siempre tuvo la amabilidad de acercarse y de platicar conmigo y bueno de tratar de transmitirme sus enseñanzas, los procesos que vivió y eso a mí me llena de mucho orgullo porque desde muy niño lo vi y hoy por hoy poder estar a su lado y entrenando por supuesto que es algo maravilloso. Puedo competirle a Memo Ochoa”, evocó.

Carlos Acevedo competirá por un lugar en la Selección Mexicana (Foto: Instagram/@carlos_al1)

Sobre su convocatoria con Diego Cocca, desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR), Acevedo dijo que es importante conocer de manera temprana al nuevo entrenador: “El poder estar platicando con él, con el cuerpo técnico, obviamente con los jugadores de la convocatoria que en su mayoría todos se conocen, pero sí es muy relevante esa comunicación y obviamente el que nos transmitiera los sueños y las metas que se tienen por cumplir en México y creo que fue muy importante”, agregó.

En declaraciones pasadas con la prensa y, a pesar de que Acevedo fue convocado por el Tata Martino para algunos juegos amistosos en el proceso pasado, y estuvo en las últimas convocatorias previas al Mundial de Qatar 2022, consideró que sí se desilusionó por no haber sido tomado en cuenta. Sin embargo, aseguró que su ausencia fue motor para trabajar y tener el objetivo de ser llamado para el Mundial de 2026.

“Te voy a ser sincero, la realidad es que tengo sueños, tengo ilusiones por cumplir. El simple hecho de no estar en el Mundial por supuesto que emocionalmente me dolió, pero quise cambiar el chip y lo tomé como una motivación el no ir”, dijo.

Aug 31, 2022; Atlanta, GA, USA; Mexico goalkeeper Carlos Acevedo (1) blocks a shot on goal by Paraguay during the first half of the MexTour 2022 international match at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports

El arquero mexicano de 26 años que debutó en el Tricolor de la mano de Gerardo Martino durante un empate a 2-2 con Chile, Insistió en que, como portero, debe estar preparado tanto físicamente como mentalmente para servir al conjunto azteca y así tener una buena actuación bajo los tres palos.

“Entonces ¿qué hice?, me puse a chambear al máximo, sigo chambeando, trabajando muy fuerte para poder cumplir mis objetivos, obviamente en selección. Viene un nuevo proceso, a lo mejor pueden venir cambios y yo tengo que estar preparado mentalmente y físicamente para que, si se presenta una oportunidad, hacerlo de la mejor manera”, agregó.

Ochoa reiteró su deseo por llegar al Mundial 2026

En conferencia de prensa con su nuevo equipo, U.S. Salernitana, aseguró que peleará para llegar con un buen nivel a 2026 y así tener la oportunidad de ser el guardameta titular de la Selección Mexicana para disputar un Mundial en su país: “Mi ilusión es jugar el próximo mundial, que se juega en México, y poder terminar mi carrera con ese mundial”, confesó.

Foto de archivo de Guillermo Ochoa después de que la selección de México quedó eliminada de la Copa del Mundo. Estadio Lusail, Lusail, Qatar. 30 de noviembre de 2022. REUTERS/Molly Darlington

Después del Mundial de Qatar 2022, Paco Memo ya no renovó con el club América. A pesar de que tenía pláticas con la directiva de Coapa para extender su estancia en el Nido Águila, no llegó a un acuerdo en común y prefirió partir a Europa.