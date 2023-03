Quién es Irma González, pionera de la lucha libre en México que será homenajeada por el CMLL

Irma González es precursora de la lucha libre femenina en México (Twitter/@JupitrStarDust)

Aunque la lucha libre se ha consolidado como uno de los deportes más populares entre la afición mexicana, pocas figuras femeninas han sido reconocidas en la disciplina. Incluso, por primera vez en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), una referente del pancracio será homenajeada en el escenario de la Arena México. Se trata de Irma González, quien construyó una de las carreras más prolíficas en el ámbito.

En febrero de 2023 se dio a conocer el nombre de los dos personajes que recibirán los honores en la tradicional función anual conocida como Homenaje a dos leyendas. Durante la ceremonia se confirmó el nombre de Salvador Lutteroth, el promotor de lucha libre más importante en la historia de la disciplina, así como el de Irma González, quien personificó a cerca de media docena de luchadoras.

El reconocimiento realizado a González resultó ampliamente relevante por la intención de los organizadores del CMLL para rendirle un homenaje en vida, aunque también porque se convertirá en la primera mujer en protagonizar la temática del segundo certamen más importante del año para la empresa del deporte del pancracio.

El CMLL reconoció a Irma González como una leyenda de la disciplina con su inclusión en el Homenaje a dos Leyendas (CMLL)

González es pionera de la lucha libre femenina en el país. A pesar de la prohibición impuesta por la administración del regente Ernesto P. Uruchurtu en el Distrito Federal para impedir la participación de las mujeres en la disciplina, Irma pudo abrirse paso en diversas arenas y funciones menores de otras entidades en el país con la identidad de Novia del Santo, Tirana, Flor Negra, Rosa Blanca, Emperatriz Azteca, entre otras.

A pesar de no haber participado en un gran número de carteleras de la empresa precursora del CMLL, fue considerada por su relevancia histórica para recibir el homenaje de los atletas y el público el próximo 17 de marzo de 2023. Al respecto, durante la ceremonia de presentación de la cartelera, González se dijo “muy emocionada” por la noticia y aseguró sentir el aprecio del público.

“Me quieren. Me quieren a mí, pero yo también quiero al público porque arriba del ring he hecho hasta lo que no pero para quedar bien con todo el público”, expresó.

En su carrera, González llegó a conquistar cerca de nueve campeonatos (Twitter/@Ring604)

¿Quién es Irma González?

Originaria de Cuernavaca, en el estado de Morelos, Irma González tuvo contacto con la disciplina física desde temprana edad. Debido a que sus padres contaban con un circo que realizaba presentaciones en diversos estados del país y ella formaba parte del espectáculo, pudo tener la preparación física necesaria para incursionar en el deporte del pancracio en la juventud a pesar del desacuerdo de su familia.

“(Mi mamá me decía) ‘¿qué no comprendes que eso no es para ti?’, pero yo soy otra persona igual que ellas y si ellas me pueden picar los ojos pues yo también”, expresó.

A pesar de ello, su insistencia rindió frutos y logró debutar en el ámbito profesional en el año de 1950. Desde entonces pudo abrirse paso en funciones al interior de la capital a lo largo de los cuatro años siguientes, pues en 1954 una ley local prohibió la participación de las mujeres en exhibiciones profesionales de lucha libre y boxeo.

Irma González también ha sido reconocida en los billetes de la Lotería Nacional (Lotería Nacional)

Dicha prohibición no limitó el desarrollo de su trayectoria y comenzó a buscar formar parte de diversas carteleras en otros estados del país. Incluso, pudo exhibir sus cualidades como luchadora en otros países de América Central, así como los Estados Unidos y Japón.

No fue sino hasta el año de 1988 cuando pudo volver a presentarse en históricos recintos como la Arena México y la Arena Coliseo; no obstante, solamente lo pudo hacer en los dos años siguientes pues puso fin a su carrera en 1990 después de poco más de 40 años. Además del deporte, exploró otras facetas como actriz y cantante.

En su palmarés figura la obtención del Campeonato Nacional Femenil de Lucha Libre en cinco ocasiones, así como el Mundial Femenil dos veces. De igual forma, llegó a luchar en pareja con su hija Irma Aguilar, con quien ganó el Campeonato Nacional de Parejas de 1990.