Una fiesta infantil con temática de Karely Ruiz causó indignación en redes sociales

En redes sociales, las imágenes del menor de edad en su festejo se volvieron virales y causaron enojo (Instagram/@karelyruiz/Captura de pantalla)

Los niños suelen solicitar a sus familias que la temática de su fiesta de cumpleaños sea de algún personaje de caricatura, videojuegos o animales como los dinosaurios; no obstante, la indignación en redes sociales creció porque un niño pidió su festejo de Karely Ruiz, una modelo de OnlyFans.

En las imágenes, un menor de no más allá de 10 u 11 años —aproximadamente— posó junto a posters de Karely Ruiz en ropa interior, en la celebración incluso había una piñata inspirada en la influencer, y en una de las fotografías virales el niño colocó sus manos sobre los pechos de ésta.

El contenido que produce Karely Ruiz no es apto para menores de 18 años (Captura de pantalla)

El menor también fue retratado frente a su pastel con la foto de Karely Ruiz, en el sitio había cupcakes con la misma temática. Aparentemente, las imágenes las habría subido a su cuenta de Facebook la tía del menor de edad y la mayoría de las críticas fueron dirigidas hacia la familia del menor por haber organizado el festejo.

Las fotografías causaron molestia e indignación entre los internautas, pues la modelo es creadora de contenido para adultos y en sus redes sociales suele publicar imágenes con poca ropa para promocionar sus videos eróticos.

Los internautas lanzaron varias preguntas tras la difusión masiva de las imágenes, entre ellas "¿Cómo es que el niño eligió a una modelo de OnlyFans?" (Captura de pantalla)

“Una de dos, o el niño consume esas cosas o el papá dio la idea”, “No saben el riesgo que corren los menores al tener acceso a ese contenido”, “El producto de internet sin supervisión”, “Seguramente sus papás les dejan el celular con TikTok para que deje de ‘molestarlos’”, “¿En qué clase de sociedad nos hemos convertido?” y “No puedo con la imagen de la piñata y que todavía un adulto le tomó fotos, neta qué asco de personas (los adultos)” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales.

Esta no es la primera vez en que la joven aparece en una fiesta, a finales de 2022, Karely Ruiz sorprendió a una planta de empleados en su posada navideña.

Las imágenes causaron indignación, pues la acción de su familia aproximaría al menor a la etapa de la adolescencia, de acuerdo con el SPINNA (Captura de pantalla)

La acción de la familia del menor podría catalogarse como hipersexualización en la infancia e incluso abuso sexual, pues exponer a un menor de edad a pornografía o contenido erótico es una forma de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Quién es Karely Ruiz

La joven tiene 22 años y nació en Monterrey, Nuevo León, es una de las modelos mexicanas de mayor éxito en la plataforma OnlyFans, una red social de contenido exclusivo.

Según lo que dijo Karely en una entrevista en YouTube, en su primer mes dentro de la plataforma ganó alrededor de 700 mil pesos y podría llegar a ganar hasta 1 millón de pesos por sus fotografías y videos.

Por la naturaleza de su ocupación, el contenido audiovisual que produce Karely Ruiz no es apto para menores de 18 años. Esta no es la primera vez en que la joven vive una controversia de este tipo, pues en su momento Marcela Mistral la descalificó en un concurso. “Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen internet”, le dijo.

La creadora de contenido comenzó a publicar sus videos y fotografías para ganar dinero después de que una de sus ex parejas exhibiera sus imágenes íntimas sin su consentimiento, una acción conocida como pornovenganza y que actualmente está penada por la Ley Olimpia.

Qué es la hipersexualización en menores y cómo los afecta

Usualmente esta acción es cometida en contra de niñas (SIPINNA)

La hipersexualización es exaltar los atributos sexuales de una persona por encima de cualquier otra cualidad, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Usualmente, las víctimas de esta acción suelen ser niñas, una forma de evitarla es no preguntar a menores de edad si tienen novio o novia.

Aunque en este caso, no es el cuerpo del niño el que está siendo expuesto en concursos de belleza y tampoco se le maquilló como adulto, se podría determinar que en las fotografías se le trató como a una persona mayor de 18 años. El simple hecho de que haya escogido su fiesta con temática de Karely Ruiz puede ser una acción que atenta contra su autoestima y altera la etapa que está viviendo, es decir, la infancia.

Una forma de evitar caer en la hipersexualización de la infancia es no exaltar ninguna acción que sea propia de la adultez (SPINNA)

“Si niñas y niños identifican que deben expresarse y vestirse como personas adultas (con base en estereotipos sexualizados) para recibir atención y aprobación, crecerán en busca de esa gratificación, alejándose de su propia personalidad y buscando siempre encajar en una etapa que nos les corresponde, lo que acelerará su transición de la niñez a la adolescencia.”, de acuerdo con una publicación del SIPINNA.

