Ana María Alvarado acusó a Maxine Woodside de “burlase de una situación lamentable”

Las comunicadoras trabajaron juntas durante aproximadamente 32 años. (Fotos Instagram: @anamaalvarado // @maxwoodside)

Las diferencias entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside continúan. Aunque ya pasaron varios días desde que se dieron a conocer supuestas inconsistencias al interior de Todo para la mujer cuyo resultado habría sido la salida de la periodista de espectáculos, las excompañeras todavía no llegan a un solución y se mantienen firmes en su versión de los hechos.

Entre declaraciones encontradas y testimonios de excolaboradores del programa de Radio Fórmula, muchos radioescuchas guardaban la esperanza de que Ana María Alvarado y Maxine Woodside se reconciliaran antes o durante la emisión del martes 07 de febrero, pero eso nunca pasó, pues la también presentadora de Imagen Televisión no se presentó pese a la insistencia de la Reina de la radio.

Ana María Alvarado aseguró que fue despedida por Maxine Woodside, por lo que exige su liquidación. (Foto Instagram: @maxwoodside)

Sin embargo, todo indica que se mantuvo al tanto del espacio radiofónico a la distancia, pues durante una emisión de Sale el Sol arremetió en contra de sus excompañeras por supuestamente lanzar comentarios burlescos sobre su ausencia. Y es que durante el martes 07 de febrero hicieron varias referencias sobre que Ana María Alvarado no se había presentado, pero debía mantener íntegro su lugar.

“Estamos de regreso. Seguimos esperando a Anita, la más bonita no ha llegado. Como viene de Sale el Sol yo creo que viene en el tráfico”, comentó Maxine Woodside. “Aquí está su silla, la estamos esperando. Ojalá llegue pronto”, comentó Lizbeth.

Jaime Azcárraga, directivo de Radio Fórmula, aseguró que no existe ningún proceso de despido o liquidación en "Todo para la mujer". (captura de pantalla: Ana María Alvarado)

Estos comentarios no fueron los únicos, pues según contó Ana María Alvarado, Sugey Abrego fue llamada para llenar su espacio y se sumó a las frases en su contra: “Estoy bien en esta silla o en cuál. Que bueno que me prestaste la silla, Maxine”. Incluso, mencionó que no habrían respetado ni al invitado, pues cuando entró Ernesto Laguardia dijeron algo similar: “Siéntate en esa silla, bueno, ahí iba a ir Anita pero pues siéntate”.

Tras lo ocurrido, la reportera comentó que: “Ya es como burlarse de una situación lamentable. La verdad es que yo siempre he dicho que quiera arreglar todo por el buen camino, por la vía pacífica, pero yo ante estas burlas, ante estas insinuaciones, pues creo que no hay buena fe ni disposición ni de Maxine ni de Fernando Iriarte”.

(Foto Instagram: @maxwoodside)

Asimismo, reiteró su disposición para entablar una conversación pacífica en donde puedan llegar solucionar su situación: “Yo todavía estoy esperando, quedo a sus órdenes. Dejo el balón en su cancha, que me llamen y que se pueda una conciliación de la mejor manera”.

Pero eso no fue todo, también aprovechó su espacio frente a las cámaras de Sale el sol para explicar que no asistió al programa de Todo para la mujer que se emitió el martes 07 de febrero porque no ha recibido su pago de enero pese a que trabajó todos los días correspondientes: “No me depositaron, entonces cómo pretenden que siga cumpliendo si ellos incumplen con mi pago de enero que sí se trabajó“.

‘Se burlaron de una situación lamentable’, #AnaMaríaAlvarado afirma que se burlaron de ella en el programa de #MaxineWoodside. Aquí nos explica por qué no se presentó el día de ayer.#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/wkEuaZjiKB — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 8, 2023

Hago el último llamado apelando a su decencia, a su honestidad, al trabajo que fue bueno durante 32 años para que me llame Fernando o ella, en su defecto, y podemos sentarnos, platicar y hacerlo de la mejor manera [...] Nosotros siempre hablamos de los demás, cuando nos pasa algo por eso aquí estoy, he dado la cara, no tengo por qué esconderme.

Bajo este contexto, Alex Kaffie -quien tras lo sucedido contó que hace unos años pasó por una situación similar con Maxine Woodside- recomendó que Ana María Alvarado busque abogados para poder proceder legalmente en dado de que sea necesario. Gustavo Adolfo Infante hizo lo propio y con base en su experiencia comentó que lo mejor es solucionar todo lo antes posible.