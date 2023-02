Ana María Alvarado busca reconciliarse con Maxine Woodside

(captura de pantalla: Ana María Alvarado)

Recientemente la periodista Ana María Alvarado dio a conocer el motivo por el cual no asistió al programa de la conductora Maxine Woodside, Todo para la Mujer, pues indicó que todo fue porque no se le ha pagado en tiempo y forma.

Por medio de su canal de YouTube tocó el tema a más profundidad: “Hoy se supone que debería estar en el programa de radio con Maxine (...) hoy se supone (7 de febrero) que debería estar en el programa, como lo vengo haciendo desde hace 32 años, sin embargo es la primer semana que no voy a pisar una cabina para compartir el programa”, aclaró que es la primera vez que no se presentó al estudio.

“Maxine dijo que ahí estaba mi silla, sin embargo ya estaba ocupada por alguien más, entonces no me esperaban”, recalcó respecto a la situación, además mencionó que había checado nuevamente su estado de cuenta y todavía no le habían depositado su sueldo correspondiente al mes de enero, lo cual mencionó que le parece una burla y una falta de respeto para su trabajo.

Indicó que todas sus acciones hasta el momento se han realizado con buena fe, pero no le parece justo haber trabajo sin recibir un sueldo: “El mes de enero que trabajé completo, mis cuatro martes y no me ha sido pagado hasta este momento”, aseveró que ese tipo de actos demuestran que no tienen buena voluntad.

“Ha sido un trabajo estable (...) es un modo de vida, una historia que ha se moldeado todos estos años, yo no podría haber renunciado a un trabajo al que he estado dedicada durante tanto tiempo”, mencionó que no era correcto que durante el programa señalaran que su silla la estaba esperando cuando no se cumplió en tiempo y forma parte de los acuerdos establecidos.

Además, expresó que a ella la habían corrido “me corrieron, esa silla ya me la quitaron”, argumentó que quisieron cambiar los hechos intentando “regresarle” su puesto para luego decir que ella era quien estaba incumpliendo con su trabajo “ella (Maxine Woodside) me despidió”.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside han ocupado los principales reflectores de la farándula mexicana (Foto: Instagram/@ceciescandonfoto/ Captura Radio Fórmula)

“No creo que sea necesario llegar a otra cosa, yo quiero resolverlo de manera pacífica”, asimismo reiteró que tanto ella como la conductora, como los radioescuchas tienen derechos y ella únicamente busca que se hagan valer.

Mencionó que ella es una persona agradecida y que sabe dar las gracias, pero también entregó trabajo y esfuerzo “ella me enseñó y yo también le contribuí”. Por el momento indicó que se encuentra en espera de recibir órdenes, ya sea de Woodside o de su hijo para poder resolver este conflicto y llegar a una conciliación, además aseveró que en caso de que no se pongan en contacto con ella pronto es porque no hay intensiones de que se llegue a algún acuerdo.

*Información en desarrollo