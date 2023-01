Quién sería el “Medio metro original” de Puebla

El verdadero medio metro sería otro bailarín y se popularizó antes con El Rey del Wepa

Hasta antes de su separación, Medio metro y el Sonido Pirata fueron la sensación en redes sociales por el característico baile, la vestimenta del Chavo del 8 y la inconfundible voz del locutor del sonidero. Sin embargo, diversas versiones apuntarían a que ese no era el bailarín original de cumbia y otros ritmos tropicales.

Quién es el reemplazo del “Medio Metro” en el Sonido Pirata Tras la ruptura entre el personaje que se viralizó en redes sociales y el grupo sonidero, se dio a conocer al hombre que podría reemplazarlo en las presentaciones VER NOTA

El verdadero Medio metro sería Francisco Pancho Pérez, quien se presentaba en diversos bailes de Sonido Kiss Sound, en los que también estaba presente Juan Manuel Quistián, ubicado en la escena sonidera como El Rey Del Wepa.

“El Original Medio Metro y Sonido Kiss”, escribió la cuenta de TikTok @soniderosenmovimientotv, entre comentarios, algunos internautas expresaron que esas grabaciones ya se habían hecho virales hacia 2017.

Aparentemente, este sería el bailarín que se popularizó primero, pero es originario de Puebla y lucía sus habilidades junto al "Rey del Wepa" (YouTube/@Gor1995)

Y es que Francisco recibió el conocido apodo durante su presentación, este bailarín sería originario de Puebla, por lo que se le conoció como El Medio metro del Barrio alto de Puebla, sin embargo, la mayoría de las fiestas en las que se presentó eran en San Luis Potosí.

Qué se sabe del “Medio Metro”, su relación con el Sonido Pirata y su posible presencia en la UNAM El personaje que se dio a conocer por su estilo a la hora de bailar sonidero se ha situado en medio de la polémica por la separación de la agrupación con que se dio a conocer VER NOTA

Algunas versiones apuntaron a que El Medio metro del Barrio alto de Puebla habría fallecido, pero en realidad fue El Rey del Wepa quien murió, de acuerdo con el canal de YouTube Fleximanía Música Sound. En dicho espacio hay un video para rendir homenaje al querido DJ de cumbias y salsas.

“Kiss Sound Por Siempre, el único y auténtico Rey del Wepa, Juan Manuel Quistian Kiss Sound; el rey del Wepa, la triste noticia. “Kiss Sound ¡Tócale cumbia, papá! ¡Hasta siempre!”, se pudo leer en el video.

Actualmente el Medio Metro del Barrio alto de Puebla seguiría presentándose en algunos bailes y eventos junto a distintos sonideros, a través de TikTok incluso publicó un video avisando que era “el original”.

Papá de Paloma Cuevas negó el romance entre Luis Miguel y su hija El ex torero Victoriano Valencia habló acerca de los nuevos rumores que rondan a su hija y al cantante, siempre enfatizando que aprecia al “Sol de México” VER NOTA

“Saludos amigos, yo soy el original y famoso medio metro de Puebla y del barrio del alto”, escribió el bailarín, este sujeto se volvió conocido sin utilizar el característico traje de un personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

La realidad es que el personaje de Medio Metro ha sido utilizado por al menos tres hombres de estatura baja, pues al parecer es común que los sonideros sugieran el mismo apodo en presentaciones de bailes tumbados.

Aunque algunas versiones apuntaron a que habría fallecido, la realidad es que seguiría presentándose en bailes de sonidero (TikTok/@soniderosenmovimientotv)

Qué pasó entre Medio Metro y Sonido Pirata

El Medio metro que se volvió viral se llama José Eduardo Rodríguez Sandallo y es originario de León, Guanajuato. El bailarín se volvió famoso junto al sonidero Julián Ramírez, conocido como Pirata, ambos hicieron equipo durante la pandemia y viajaron hasta Tepito en la Ciudad de México para darse a conocer de forma masiva.

Incluso “¡Ahh, Medio Metro!” se volvió un audio muy popular en TikTok y la gente viralizó sus bailes como La chaquetita, El Unicornio, El besos corazón, El paso del caballito, El paso de Santa Fe Klan, El paso del Pinguinito, La recua, el Paso del Tuntunazo y El paso del Chavito.

Tras separarse del Sonido Pirata, el Medio metro que se disfraza de Chavo del 8 se presentó solo (Captura de pantalla)

Las presentaciones no solo estaban caracterizadas por el traje de pantalón beige, playera de rayas, tirantes rojos y sombrero de cuadros en distintas tonalidades de verde, si no por la voz del sonidero Pirata y la presencia de otros personajes que bailan ritmos mezclados como La Cholondrina y El Vocho.

Sin embargo, en enero se dio a conocer que José Eduardo Rodríguez Sandallo se separó de El Sonido Pirata, aparentemente por inconformidades respecto al dinero que le pagaban.

“Necesitamos aclararlo. Mi pecho no es bodega. Yo sé que lo vas a ver, Medio Metro. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo, que acabo de marcarle a Medio Metro. Me está confirmando Medio Metro que él ya se va a mover solo (...) Lo único que quiero aclarar es que ya no nos van a ver juntos pero por cuestión de él, no mía”, aseguró.

Tras el abandono, el sonidero encontró rápidamente al reemplazo de Medio Metro, otro bailarín que incluso ya tiene un nuevo paso, el de El Patito Juan, en referencia a la canción infantil con el mismo nombre.